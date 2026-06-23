Comisión ONU vuelve a acusar a Israel de genocidio, ahora por ataques a niños palestinos

Compartir

1 minuto

Ginebra, 23 jun (EFE).- Israel ha cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra con sus ataques deliberados a niños palestinos en Gaza, indicó este martes un nuevo informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos.

El grupo de expertos, que ya el año pasado concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, amplió sus acusaciones señalando que las operaciones militares israelíes han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas entre los niños palestinos. EFE

abc/jgb