Comisión parlamentaria de amnistía en Venezuela afirma que la propuesta es «muy amplia»

Caracas, 6 feb (EFE).- El diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria especial para el proyecto de ley de amnistía en Venezuela, afirmó este viernes que la propuesta es «muy clara» y «muy amplia», un día después de su aprobación unánime en primera discusión legislativa.

En declaraciones a la prensa, desde el Palacio Federal Legislativo, Arreaza afirmó que el proyecto está sujeto a la «disposición constitucional» de la amnistía general.

En este sentido, descartó por el momento la derogación de otras leyes, como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, que la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) considera parte de un “marco electoral represivo” en el país suramericano.

«Hay otras vías, hay otras leyes, hay otros momentos, y hay alternativas para atender, incluso, casos que no estén contemplados específicamente en los hechos que va a reflejar esta ley, que será aprobada muy pronto», dijo.

Agregó estar segura de que esos temas «y muchos otros que necesita el país» podrán ser abordados «en el proceso de diálogo que esta ley va a facilitar».

Asimismo, señaló que la comisión está preparando un cronograma de reuniones para la consulta pública de la legislación, que incluye encuentros con las instituciones del poder judicial, así como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Insistió en que escucharán a juristas, académicos, a familiares de presos políticos y a la población.

Por su parte, la diputada opositora Nora Bracho, consideró que la ley de amnistía es «un punto de inflexión» y de «encuentro» entre las diferencias políticas.

«Estamos apostando a que esta ley de amnistía sea un éxito que acoja a muchos, muchos venezolanos», añadió.

Arreaza acompañó más temprano al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en una visita a las afueras de una cárcel en Caracas donde permanecen en vigilia, desde hace un mes, los familiares de presos políticos, a quienes aseguró que el proyecto sera aprobado definitivamente el próximo martes, y agregó que «a más tardar el viernes» serán liberados «todos» los detenidos.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición de la oposición mayoritaria, alertó este viernes de «omisiones graves» en el texto, como la exclusión de «amplios grupos de presos políticos civiles y militares» o de períodos de «significación histórica» que no forman parte de las coyunturas cubiertas por la ley.

El Parlamento venezolano, de mayoría chavista, aprobó el jueves de forma unánime el proyecto de ley de amnistía en primera discusión, este viernes inició su proceso de consulta pública y debe ser aprobada en un segundo debate para ser sancionada.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un «número importante» de personas. La ONG estima que todavía quedan 687 detenidos en el país.

El Gobierno encargado, por su parte, ha afirmado que las liberaciones ascienden a 895, pero no ha publicado listados oficiales. EFE

