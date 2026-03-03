Comisiones del Parlamento paraguayo dan espaldarazo a acuerdo militar con EE.UU.

Asunción, 3 mar (EFE).- Las comisiones de Exteriores y de Asuntos Constitucionales del Parlamento de Paraguay dieron este martes un espaldarazo al Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) que el país suramericano firmó en diciembre pasado con EE.UU., lo que allana el camino a la ratificación legislativa de este instrumento de cooperación.

La decisión se tomó con la mayoría de los miembros de ambas comisiones durante una reunión en la que el titular de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, defendió con firmeza el convenio al apuntar que servirá para el entrenamiento de las fuerzas militares paraguayas o una eventual asistencia humanitaria.

El acuerdo «no autoriza bases militares permanentes, no elimina responsabilidades y no vulnera la soberanía nacional», dijo Ramírez sobre la herramienta, que ha recibido críticas de la oposición.

El documento, firmado el pasado 15 de diciembre en Washington, establece las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad y regula la presencia de militares estadounidenses en Paraguay, recordó hoy el canciller.

Pero también concede una inmunidad y exenciones similares a las que establece la Convención de Viena de 1961 -que regula las relaciones diplomáticas entre Estados- a los militares y contratistas estadounidenses que se instalen en Paraguay.

«Si el convenio se limita a entrenamiento ¿Para qué necesitan inmunidad en materia penal?», cuestionó el senador Rafael Filizzola al rechazar este apartado.

«Vaya uno a saber quiénes son los contratistas que van a venir», agregó.

En tanto que la senadora Yolanda Paredes también rechazó el acuerdo al tacharlo de inconstitucional.

«Hay mínimo 10 artículos de la Constitución violados por este acuerdo (…), estamos hablando de vender la soberanía a precio de bicoca (ganga)», alegó.

Pese a estas críticas, las comisiones aprobaron por mayoría el acuerdo, lo que se convierte en una recomendación automática para que el Senado, que el miércoles retoma sesiones después del receso del Congreso, dé su visto bueno al acuerdo.

En el ámbito regional, EE.UU. firmó también en 2023 un acuerdo SOFA con Ecuador así como una cincuentena con igual número de naciones del mundo, señaló en esta jornada el titular de Exteriores paraguayo.EFE

