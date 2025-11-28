Comité contra Tortura de la ONU considera que el bloqueo de Gaza fue un «maltrato en masa»

Ginebra, 28 nov (EFE).- La privación durante meses de alimentos y ayuda humanitaria en Gaza por parte de Israel, junto a los bombardeos contra civiles e infraestructuras, constituyeron un caso de «maltrato en masa» de los palestinos y pueden ser considerados tortura, indicó el comité de la ONU que investiga este tipo de crímenes.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas denunció también en un informe sobre Israel publicado este viernes un «castigo colectivo contra la población civil» en los Territorios Palestinos Ocupados, y subrayó que en controles de seguridad israelíes fueron frecuentes «el tratamiento degradante y la violencia física».

El comité, que analizó los días 11 y 12 de diciembre el cumplimiento por parte de Israel de la Convención Internacional contra la Tortura, subrayó asimismo que este Estado aplica de facto una «política organizada y extendida» de tortura y maltrato de detenidos, intensificada especialmente tras los ataques del 7 de octubre de 2023. EFE

