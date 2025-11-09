Comité de la Cruz Roja se dirige a la recogida del cuerpo de un rehén en Gaza

Jerusalén, 9 nov (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó este domingo a Israel de que se dirige a recoger el cadáver de un presunto rehén en la Franja de Gaza, que será entregado a las autoridades para su identificación.

«Según la información recibida, la Cruz Roja se dirige al punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza, donde se le entregará el ataúd de un rehén fallecido», detalla un comunicado castrense.

El cadáver debería corresponder, una vez sea identificado por el equipo forense, con el del exrehén y exteniente israelí Hadar Goldin, cuyo cuerpo permanece en Gaza desde la ofensiva bélica israelí de 2014 apodada ‘Margen Protector’.

Durante los 50 días de guerra de 2014, desde el 8 de julio hasta el 26 de agosto, murieron 2.251 palestinos, de los que se estima que 1.462 eran civiles, entre ellos 551 niños y 299 mujeres, de acuerdo con datos de la ONU. También murieron 66 soldados israelíes y cinco civiles, incluido un niño.

«Su cuerpo fue secuestrado por Hamás, que se negó a devolverlo durante todo este tiempo. Durante todo este tiempo, hicimos grandes esfuerzos por parte del Gobierno israelí para que lo devolvieran. Por supuesto, el terrible sufrimiento de su familia, que ahora podrá darle sepultura en Israel», dijo hoy sobre Goldin el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante el inicio de la reunión de su gabinete.

Hadar Goldin tenía 23 años cuando murió en agosto de 2014 durante una emboscada en la que también perecieron otros dos soldados, y su cuerpo llevado a un túnel en Gaza.

Si el cuerpo se identifica de forma positiva, quedarán en Gaza los restos mortales de tan solo 4 rehenes, después de que las milicias en el enclave palestino hayan entregado 24 cadáveres; contando el de Goldin que cruzará en las próximas horas a Israel. EFE

