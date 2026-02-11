Comité de Los Ángeles 2028 mantiene en el cargo a su presidente pese a lazos con Epstein

2 minutos

Washington, 11 feb (EFE).- El comité organizador de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en la ciudad estadounidense de Los Ángeles en 2028 anunció este miércoles que mantendrá en su puesto al presidente del órgano, Casey Wasserman, al considerar que la relación que mantuvo con el pederasta Jeffrey Epstein «no iba más allá de lo que se ha documentado públicamente».

La junta directiva del comité explicó hoy en un comunicado que, con la asesoría externa del bufete multinacional O’Melveny & Myers, «se realizó una revisión de las interacciones previas del señor Wasserman con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell» y que el presidente de Los Ángeles 2028 «cooperó plenamente con la revisión».

«Concluimos que la relación del señor Wasserman con Epstein y Maxwell no iba más allá de lo ya documentado públicamente», asevera el texto.

«LA28 se toma muy en serio las acusaciones de mala conducta y nuestra junta (directiva) se compromete a revisar exhaustivamente cualquier inquietud relacionada con el liderazgo de la organización», asegura además el comité en el comunicado.

El escrito explica que en 2002 «antes de que el señor Wasserman o el público conocieran los deplorables crímenes de Epstein y Maxwell», Wasserman y su entonces esposa, Laura Ziffren, volaron en el avión de Epstein por invitación de la Fundación Clinton en un viaje a África centrado en impulsar la investigación sobre el VIH.

El documento añade que esta «fue su única interacción con Epstein» y que poco después, «intercambió los correos electrónicos conocidos públicamente con Maxwell».

La junta directiva concluye diciendo que, «basándose en estos hechos, así como en el fuerte liderazgo que ha demostrado durante los últimos diez años», Wasserman debe «continuar liderando LA28 y ofrecer unos Juegos seguros y exitosos».

Wasserman, de 51 años, es un reconocido agente deportivo y del mundo del entretenimiento cuyo nombre apareció en las últimas partidas de documentos publicadas por el Departamento de Justicia estadounidense sobre la investigación del caso Epstein.

Los archivos revelan que mantuvo un intercambio de correos electrónicos en 2003 con Ghislaine Maxwell, expareja y principal conseguidora de Maxwell, en el que ambos flirtearon el uno con el otro. EFE

asb/car