Comité de Protección de prensa denuncia arresto de periodista nigerino de canal alemán DW

2 minutos

Rabat, 27 ene (EFE).- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ en inglés) pidió a las autoridades nigerinas liberar al periodista Gazali Abdou Tasawa, corresponsal de la cadena pública alemana Deutsche Welle (DW), y denunció que fue arrestado por un reportaje sobre la situación de los refugiados en el país africano.

En una nota, el CPJ critica que Tasawa fue encarcelado el pasado 23 de enero en Niamey al día siguiente de ser interrogado por la Policía sobre un reportaje emitido el 15 de enero sobre refugiados nigerinos que afirmaron estar durmiendo al raso junto a un cementerio después de que los agentes demolieran sus refugios informales.

La misma fuente añadió que la cadena DW comunicó al CPJ que no había sido informada de los cargos contra su corresponsal Tasawa.

«Gazali Abdou Tasawa es el quinto periodista encarcelado en Níger por reportajes que cuestionan la gobernanza de las autoridades nigerinas, lo que refuerza un patrón creciente de criminalización de la prensa», dijo Moussa Ngom, representante del CPJ en África Francófona en una declaración recogida por la nota.

Ngom acusó a las autoridades nigerinas de recurrir al arresto como «herramienta predilecta para intentar controlar la información que consideran indeseable» y llamó a liberar a los cinco periodistas detenidos.

Las autoridades nigerinas no se pronunciaron por el momento sobre el caso de Tasawa.

Níger es gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista encabezada por el general Abdourrahmane Tiani, que preside un país castigado por una creciente crisis de inseguridad por la actividad de grupos yihadistas. EFE

