Comité del Congreso de EE.UU. dice que un legislador republicano violó normas sobre acoso

Compartir

2 minutos

Washington, 3 ago (EFE).- El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos concluyó este lunes que el representante republicano de Carolina Del Norte, Chuck Edwards, violó las normas sobre acoso sexual debido a conductas con dos trabajadoras de su oficina.

De acuerdo con el informe, Edwards realizó comentarios personales e insinuaciones inapropiadas, además de comportamientos que, según el comité, cruzaron la línea profesional.

El congresista, que ingresó a la Cámara Baja en 2023, habría ofrecido obsequios a sus empleadas y el comité consideró que aunque no existe un delito penal, existe un abuso de su posición de poder y autoridad, al rebasar los límites éticos.

La autoridad ética del Congreso ha pedido que se sancione formalmente a Edwards por medio de una condena pública pero no ha pedido su expulsión ni una investigación penal.

El caso de Edwards se suma a una serie de investigaciones abiertas este año por el Comité de Ética de la Cámara relacionadas con posibles conductas sexuales inapropiadas.

Entre ellas figura la investigación contra el republicano de Texas Tony Gonzales, sobre acusaciones de una relación sexual con una empleada de su oficina y un posible trato preferencial hacia ella.

El comité también investiga al republicano de Florida Cory Mills por acusaciones relacionadas con una presunta agresión a una mujer con la que mantenía una relación y otras conductas vinculadas a violencia de pareja.

En el bloque demócrata, el Comité de Ética abrió una investigación sobre el representante Eric Swalwell por acusaciones de conducta sexual inapropiada, incluida una denuncia relacionada con una empleada bajo su supervisión. EFE

dte/lfp/jrh