The Swiss voice in the world since 1935

Comité electoral sirio confirma preparativos para las parlamentarias pero no dice fecha

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Beirut, 12 sep (EFE).- El Comité Supremo para las Elecciones a la Asamblea Popular de Siria anunció este viernes nuevos avances en el proceso previo a los comicios parlamentarios en el país, pero no confirmó una fecha específica para la cita, inicialmente prevista entre el 15 y 20 de septiembre.

El portavoz del órgano, Nawar Najmeh, informó a la cadena estatal Al Ijbariya de que el periodo para la presentación de candidaturas a los diferentes entes electorales terminó el jueves en todas las provincias y detalló diversos pasos aún por completar antes de la votación, en la que no participa la población general.

En estos comicios, los primeros desde la caída del régimen de Bachar al Asad el pasado año, un tercio de los 210 escaños son elegidos por el actual presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y los otros dos por los mencionados «entes electorales», preseleccionados a su vez por subcomités.

«Todos los expedientes de todos los miembros de los entes electorales están siendo estudiados. Hay una gran parte que pueden ser excluidos ahora con la presentación de evidencias y pruebas, o con las cifras de los subcomités y comité supremo», indicó Najmeh, sobre el punto en el que se encuentra el proceso.

Según la fuente, posteriormente habrá un periodo de tres días para presentar apelaciones, se publicará la lista definitiva de postulantes y comenzarán una serie de «preparativos» para la votación, entre ellos una campaña electoral a nivel interno y una jornada de silencio.

«Luego tendrán lugar las elecciones», concluyó el portavoz durante una aparición en Al Ijbariya.

Aunque las autoridades indicaron inicialmente que la cita tendría lugar entre el 15 y el 20 de septiembre, no han vuelto a ofrecer actualizaciones sobre el calendario de forma reciente, mientras la cantidad de pasos aún por completar rebaja la probabilidad de que finalmente tengan lugar en cuestión de un par de días.

Esta es la primera votación desde el derrocamiento de Al Asad, bajo cuyo mandato eran consideradas una farsa, y para ella se ha adoptado un sistema excepcional argumentado en la falta de capacidades logísticas para desarrollar unas elecciones tradicionales en plena transición. EFE

amo-njd/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR