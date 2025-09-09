The Swiss voice in the world since 1935

Comité ONU teme que educación en ucraniano corra peligro en territorio ocupado por Rusia

Ginebra, 9 sep (EFE).- Rusia podría estar llevando a cabo políticas que tienen por objetivo borrar la identidad de la cultura local en los territorios ocupados en Ucrania, por ejemplo mediante la eliminación de la enseñanza en lengua ucraniana, alertó este martes el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

El vicepresidente del comité, Ludovic Hennebel, indicó que diversos informes recibidos por este grupo de expertos acusan a las fuerzas ocupantes rusas de estas prácticas abusivas, así como del cambio de los contenidos históricos en la educación o la supresión de los símbolos culturales ucranianos.

«También preocupa el traslado forzado de niños ucranianos, sometidos a programas de reeducación cultural», indicó Hennebel en la primera jornada de sesiones para analizar si Rusia cumple el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que es Estado firmante.

La delegación rusa, encabezada por el viceministro de Trabajo y Protección Social Andréi Pudov, negó estas acusaciones y aseguró que todavía hay alumnos que cursan sus estudios en ucraniano en las zonas del este y sur de ese país anexionadas a Rusia, aunque los cifró en apenas unos miles.

«Los servicios pedagógicos de esos territorios controlados por Rusia se imparten en ruso, que es el idioma de los programas oficiales, pero en donde se usa tradicionalmente el ucraniano como lengua materna, si se solicita, los niños pueden estudiar en ese idioma», afirmó el propio Pudov.

«En Jersón aproximadamente 1,500 niños estudian ucraniano y en Zaporiyia son casi 5.000», aseguró el jefe de una delegación que también incluyó representantes de los ministerios de Salud, Educación, Justicia, Interior y Relaciones Exteriores, entre otros.

Hennebel expresó por otro lado la inquietud del comité de la ONU sobre la discriminación por motivo de identidad de género en toda Rusia, ante lo cual la delegación del país concernido reconoció que se toman medidas para «proteger a los niños de determinada propaganda».

«Tenemos en cuenta la incidencia negativa que puede tener para su salud y desarrollo, sobre todo la información que se propaga sobre relaciones sexuales no tradicionales», afirmó un responsable del ministerio de Salud, quien indicó que la ley prohíbe propaganda «que cuestione ciertos valores tradicionales y familiares».

El comité de 18 expertos de Naciones Unidas también preguntó a la delegación rusa sobre presuntas extorsiones a ciudadanos ucranianos en territorios ocupados para que tramiten un pasaporte de la Federación Rusa, algo que ésta negó.

«Los que no quieren poseer un pasaporte ruso tienen todo el derecho a no pedirlo y siguen teniendo acceso al empleo y a una vida plena, todo se hace de manera voluntaria», afirmó la delegación.

Se trata de la séptima vez que Rusia se somete al análisis del comité, en una sesión que proseguirá mañana miércoles.

Al término del actual ciclo de sesiones, que finaliza el 19 de septiembre y en el que también se revisará el cumplimiento del pacto internacional por parte de países como Colombia, Países Bajos o Chile, se emitirá un informe sobre los principales motivos de preocupación y recomendaciones para los Estados examinados. EFE

abc/rf

