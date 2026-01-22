Comité tecnócrata palestino anuncia la reapertura del paso de Rafah la próxima semana

1 minuto

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El paso fronterizo de Rafah, que une Gaza con Egipto, abrirá la próxima semana en ambos sentidos, anunció este jueves Ali Shaath, presidente del Comité Nacional para la Administración de ese territorio palestino dependiente de la Junta de Paz de Donald Trump, durante la ceremonia de lanzamiento de ese organismo en Davos (Suiza).

El líder del comité tecnócrata palestino intervino por videoconferencia en el acto, celebrado en el auditorio principal del Foro de Davos, y señaló que se trata «de un verdadero paso adelante en la buena dirección».

No obstante, admitió que «aún queda mucho trabajo, y nada fácil, por delante».

Shaath, ex viceministro palestino de Planificación, aseguró que Rafah es «un salvavidas» y «un símbolo de oportunidad», y añadió que la reapertura revela «que Gaza ya no está cerrada al futuro». EFE

