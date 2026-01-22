Comité tecnócrata palestino anuncia reapertura de paso de Rafah la próxima semana

1 minuto

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El líder del comité tecnócrata palestino respaldado por EE.UU., Ali Shaath, anunció este jueves en Davos (Suiza) la reapertura la próxima semana del paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con la Franja de Gaza.

Shaath intervino por videoconferencia en la firma de la Junta de Paz en Davos, y señaló que se trata «de un verdadero paso adelante en la buena dirección», aunque admitió que «aún queda mucho trabajo, y nada fácil, por delante». EFE

