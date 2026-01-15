Comité tecnócrata palestino se reúne en Egipto con candidato de Trump para gestión de Gaza

El Cairo, 15 ene (EFE).- Los miembros del comité tecnócrata palestino acordado para administrar la Franja de Gaza en la segunda fase del alto el fuego llegaron la mañana de este jueves a El Cairo para reunirse con el búlgaro Nickolay Mladenov, el candidato del presidente estadounidense, Donald Trump, para la Junta de Paz en Gaza, dijo a EFE una fuente de seguridad egipcia.

La fuente, que pidió el anonimato, aseguró que los palestinos del grupo de expertos que provienen de la Franja de Gaza se unirán a los que llegaron ayer a El Cairo desde Cisjordania y todos ellos se reunirán con Mladenov para discutir «los mecanismos operativos del gobierno en la próxima fase y para coordinarse con la Junta de Paz».

Egipto -mediador clave en el conflicto- anunció este miércoles que los grupos palestinos reunidos en El Cairo alcanzaron un consenso sobre quienes serán los integrantes de ese comité que administrará la Franja, y afirmó que revelarán sus identidades próximamente.

Sin embargo, sí confirmó que será presidido por Ali Shaaz, un exviceministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que según fuentes de seguridad egipcias consultadas por EFE también será el responsable de Energía y Transporte en el enclave.

La fuente, asimismo, destacó que esta reunión será «la primera de una serie» de encuentros «preliminares relacionados con los acuerdos políticos y administrativos para la siguiente fase», y que estos irán acompañados de conversaciones en curso a nivel regional e internacional sobre la futura administración de la Franja.

Ambas partes, añadió, «están allanando el camino» para empezar la segunda fase del acuerdo del alto el fuego, el inicio de la reconstrucción del enclave y el despliegue de fuerzas de seguridad, incluyendo tropas de países de la Unión Europea, para mantener la seguridad en la Franja y gestionar los cruces fronterizos, en particular el de Rafah con Egipto.

Además, sostuvo que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibió informes sobre las reuniones y conversaciones celebradas ayer en El Cairo entre miembros del gobierno y Mladenov, designado para representar a la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU en Gaza y supervisar la labor del gobierno allí.

Según la fuente, Trump incidió en la necesidad de una reunión del gobierno que administre Gaza y de que Israel facilite el movimiento de sus miembros de Gaza a El Cairo y viceversa.

Por último, aseguró que los grupos palestinos «son plenamente receptivos a todos los acontecimientos y acuerdos políticos, lo que demuestra un genuino deseo de completar el acuerdo de alto el fuego en Gaza».

El anuncio de la formación del comité se produjo ayer cuando EE.UU. -que también ejerce como mediador en la guerra- avanzó el inicio de la segunda fase del acuerdo, que también prevé la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de este comité tecnócrata sin presencia de Hamás. EFE

