Commerzbank: el canje de acciones con UniCredit no supone una prima para los accionistas

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Fráncfort (Alemania), 16 mar (EFE).- La consejera delegada de Commerzbank, Bettina Orlopp, dijo este lunes que el canje de acciones de la opa del banco italiano UniCredit no supone una prima para los accionistas del banco alemán.

Orlopp consideró en un comunicado que su prioridad «es crear valor sostenible» para los accionistas y todas las partes interesadas.

«Estamos convencidos de la fortaleza y el potencial de nuestra estrategia, que se centra en la independencia y el crecimiento rentable», añadió la consejera delegada de Commerzbank.

«Este movimiento no ha sido coordinado con nosotros. El ratio de canje esperado en el anuncio no incluye de hecho una prima para nuestros accionistas», según Orlopp.

UniCredit espera un canje de acciones de 0,485 acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank, lo que corresponde a un precio de 30,8 euros por acción de Commerzbank, o una prima del 4 % con respecto al precio de cierre del 13 de marzo de 2026.

La relación de canje de la oferta será determinada por el regulador alemán BaFin en los próximos días.

Commerzbank asegura que la oferta de UniCredit no ha sido coordinada con ellos.

UniCredit tampoco ha dicho cómo quiere que la transacción genere valor, algo necesario para empezar a negociar, según Commerbank.

La junta directiva y el consejo de supervisión de Commerzbank examinarán cuidadosamente la oferta de adquisición voluntaria de UniCredit una vez que sea publicada y actuarán en el mejor de los intereses del banco alemán, sus accionistas, empleados y clientes. EFE

aia/alf