Suiza: aumentan muertes por violencia doméstica 26 de agosto de 2019 - 10:55 El número de mujeres que mueren a causa de la violencia doméstica es mayor en Suiza que en otros países europeos, según el dominical Le Matin Dimanche, con base en estadísticas de Eurostat. En 2017, hubo 0,40 asesinatos por cada 100 000 mujeres, frente a 0,13 en Grecia, 0,27 en España, 0,31 en la vecina Italia y 0,35 en el Reino Unido, de acuerdo con Eurostat. Sin embargo, otros vecinos de Suiza mostraron una tasa más alta: Francia, 0,50 y Alemania, 0,55. Nora Markwalder, profesora adjunta de Criminología en la Universidad de San Gallen, dijo a Le Matin Dimanche que, en general, la tasa de asesinatos en Suiza ha descendido considerablemente en comparación con los años ochenta y noventa, pero que la caída ha sido un poco menor en el ámbito doméstico. “Nuestra hipótesis es que la reducción del número de personas armadas a principios de la década de 2000, así como las diferentes medidas legislativas para mantener un mejor control de las armas [de fuego], han jugado un papel importante”, indicó. Sin embargo, agregó que la mayoría de los asesinatos se cometen con arma blanca. + En Suiza aman las armas y regulan su tenencia Lorella Bertani, abogada especializada en la ayuda a las víctimas de la violencia doméstica, señala que “en términos estadísticos, según el grupo de edad, la violencia doméstica mata a más mujeres que el tabaco, el alcohol y los accidentes de tránsito”. Los asesinatos ocurren porque algunos hombres consideran a las mujeres como su propiedad, subrayó. Se necesita más trabajo de prevención, agregó Bertani, también con la enseñanza del respeto a los niños. Más protección En julio, el Gobierno anunció medidas para proteger mejor a las víctimas de la violencia doméstica y el acoso. Eso incluye evitar que la víctima sea la única responsable de la continuación del proceso penal, lo que se aplicaría especialmente si la víctima es presionada para que abandone el caso. Está previsto que las medidas entren en vigor a partir de julio de 2020. Según la Oficina Federal de Estadística, en promedio, cada dos semanas muere una mujer a causa de la violencia doméstica en Suiza (25 personas al año, en el período 2009-2018).