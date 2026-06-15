Compensaciones por gasolina en mal estado alcanzan los 13,1 millones de dólares en Bolivia

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La Paz, 15 jun (EFE).- La aseguradora estatal boliviana Unibienes informó este lunes que las compensaciones por los daños causados por la gasolina en mal estado alcanzaron los 91,8 millones de bolivianos (unos 13,1 millones de dólares) entregados a propietarios de 31.000 vehículos, de los más de 70.000 que reportaron fallas.

La entidad indicó en un comunicado de prensa que el Sistema de Registro de Reclamos (Srec) registró hasta el momento 70.588 vehículos «con daños mecánicos atribuidos al uso de combustible presuntamente contaminado», de los que 31.704, es decir, el 45 %, fueron «compensados».

«Miles de propietarios de vehículos ya recibieron la compensación correspondiente, mientras continúan las tareas de revisión, validación y procesamiento de los casos pendientes», señaló Unibienes.

En febrero pasado, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) indicó que se hallaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento de gasolina, lo que supuestamente generó un desbalance en la composición del combustible.

Ante esto, el Gobierno habilitó un sistema de compensación para atender los posibles daños en el parque automotor por la gasolina «desestabilizada», pero cuya eficiencia fue cuestionada sobre todo por los sindicatos de transportistas, que realizaron huelgas en varias ocasiones.

YPFB también anunció que asumió varias medidas para garantizar el buen estado de la gasolina, como mayores controles en la cadena de distribución, la limpieza de los tanques de almacenamiento, la elevación de los parámetros de calidad para los proveedores y la adquisición de aditivos.

El Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, dijo que el problema se debió a un asunto «heredado» de la anterior gestión, que no se presentó en todo el país y también mencionó que se trató de un «boicot» a su gestión.

El problema de la gasolina le costó el puesto al entonces ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y a dos presidentes de YPFB.

Dentro de una causa penal abierta por el problema, tres exejecutivos de YPFB cumplen detención preventiva, acusados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica debido a la adquisición de la gasolina en mal estado. EFE

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