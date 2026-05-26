Competencia de Italia investiga a EasyJet por prácticas comerciales desleales

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Roma, 26 may (EFE).- La Autoridad Italiana de Competencia ha abierto una investigación contra la aerolínea EasyJet por presuntas prácticas comerciales desleales relacionadas con la compra en línea del servicio de facturación de equipaje, según informa el organismo este martes en su página web.

La investigación se centra en el proceso de compra en línea del servicio adicional de facturación de equipaje y equipos deportivos para vuelos de ida y vuelta, ya que en la web y en la aplicación móvil se anunciaba únicamente el precio promedio y se ofrecía «la compra combinada del servicio para ambos tramos como opción predeterminada, incluso cuando el cliente no estaba interesado».

«Esto inducía a error a los consumidores sobre el precio real del servicio para cada tramo del viaje», señala la Autoridad de Competencia.

Explica además que si el cliente deseaba comprar el servicio adicional solo para un tramo, debía tomar medidas para anular la opción predeterminada de EasyJet, interrumpiendo el proceso de reserva en línea.

Según la Autoridad, esta conducta «podría constituir una práctica comercial engañosa y agresiva», según el Código de Consumo italiano. EFE

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