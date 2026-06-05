Compositor Roberto Sierra: «La música tiene que reflejar sus orígenes»

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Marina Villén

San Juan, 5 jun (EFE).- El destacado compositor puertorriqueño Roberto Sierra, que presenta este sábado en estreno mundial su obra ‘Réquiem isleño’ en el Festival Casals de Puerto Rico, afirma que la música tiene que «reflejar sus orígenes y tener un sentido de pertenencia».

«De alguna manera sale en el carácter, sale en los mismos ritmos, que es lo más obvio. Y yo creo que sale en términos de una manera de pensar», explica en entrevista con EFE en San Juan Sierra, quien considera que este sentido de pertenencia no es algo que se busca de manera artificial.

En su opinión, se puede hablar «absolutamente» de una música clásica caribeña o latinoamericana, ya que hay elementos rítmicos y melódicos concordantes entre los compositores de la región, al igual que la música de Ludwig van Beethoven es «puramente alemana».

Los orígenes de este compositor de larga trayectoria internacional, nacido en 1953 en Vega Baja (norte de Puerto Rico) y ganador de un Grammy Latino y del premio español Tomás Luis de Victoria, están muy presentes en ‘Réquiem isleño’.

«La obra reúne los elementos de la misa tradicional de Réquiem, la misa de los muertos, con elementos caribeños, que es una cosa que siempre yo he hecho en mi música. En mi música, aunque yo no quiera, ahí se oye el Caribe de alguna manera», asegura.

Un homenaje a una isla que «ha sufrido mucho»

Para el autor de piezas emblemáticas como ‘Fandangos’, Sinfonía No. 3 ‘La Salsa’ y ‘Missa Latina’, la obra que se estrena mañana en el Festival Casals tiene además una connotación «emotiva y personal» vinculada con su Puerto Rico natal.

«Es una isla que ha sufrido mucho, sobre todo después del huracán María (2017). Es una isla que se está diezmando, los pueblos se han vaciado, cosa que es un fenómeno global hoy en día. Hay pueblos que están muriendo y tiene esa connotación», detalla.

Pese a ello, esta obra -comisionada especialmente por el Festival Casals para esta edición 2026- termina con el texto ‘Libérame’ como un grito, según Sierra, «no de angustia, sino inclusive como de esperanza».

«¿Libérame de qué? En el Réquiem, libérame de la muerte eterna, que es lo que quería decir. Y en el contexto de ahora, libérame de todas las cosas malas que están pasando», apunta el compositor.

Con seis movimientos, ‘Réquiem isleño’ tiene como fuente de inspiración Puerto Rico e incluye música jíbara, de las zonas rurales de la isla, salsa y elementos afrocaribeños.

La Orquesta Sinfónica estará acompañada de la Coral Lírica de Puerto Rico, que cantará en latín, y de la soprano peruano-estadounidense Jessica Rivera y el barítono puertorriqueño Ricardo José Rivera, que lo harán en español.

Nervios y grandes expectativas

Ante el estreno de la pieza, Sierra reconoce sentirse «nervioso», ya que para él es como si su niño o niña hiciera su primera presentación en la escuela, pero también «contento y con grandes expectativas».

‘Réquiem isleño’ no es la primera obra de Sierra que tiene su estreno mundial en este festival fundado por el violonchelista y compositor español Pau Casals, que vivió en Puerto Rico desde 1956 hasta su muerte en 1973.

Además del festival, la presencia del maestro español en la isla fue, según el compositor, «el agente catalítico» que impulsó los esfuerzos locales para crear la orquesta sinfónica y el conservatorio.

Sierra conoció en persona a Casals cuando era estudiante en el conservatorio. Recuerda que tocó el piano en su casa y le vio dirigir cuando cantaba en el coro, pasiones que le llevaron posteriormente a inclinarse por la composición.

«Cuando escribes música, no solamente estás compitiendo con tus contemporáneos, estás compitiendo con el gran repertorio. Uno tiene que escribir a los más altos niveles que pueda», afirma el compositor, que sentencia que las obras «si son buenas, sobreviven» en el tiempo. EFE

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