Compromís acusa al PP de usar al Parlamento Europeo para maniobrar contra Oltra

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Bruselas, 6 may (EFE).- El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, acusó este miércoles al PP de «manipular» la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para retomar esta semana una queja ciudadana ya debatida sobre el supuesto encubrimiento de Mónica Oltra de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su entonces marido.

La comisión de Peticiones examinará este jueves dos peticiones sobre este caso presentadas por dos mujeres vinculadas al Partido Popular valenciano -la diputada de la formación en las Cortes Valencianas Elena Bastida y la directora general del Sector Público del Ayuntamiento de Valencia, Ana María Gil- que ya llevaron este caso ante el Parlamento Europeo en 2021 y 2022.

«Qué casualidad que justo ahora la ponen otra vez en la comisión de Peticiones cuando Mónica Oltra decide presentarse de candidata a la alcaldía de Valencia. Y lo hacen manipulando: la comisión de Peticiones está pensada para que la ciudadanía pueda comparecer y en cambio los dos peticionarias no son precisamente dos personas anónimas», criticó Marzà.

El eurodiputado de Compromís aseguró además que el PP acude de nuevo a esta comisión parlamentaria «sin importarles absolutamente nada los menores».

«Desde que se archivó y se paralizó aquí hasta ahora no les han importado los menores para nada y han seguido utilizándolos políticamente (…) y no preocupándose por ellos», dijo Marzà, que añadió que propondrá este jueves una misión de la Eurocámara para analizar la situación de los centros de menores de la Comunitat Valenciana bajo el Ejecutivo popular y reclamó que el PP la apoye. EFE

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