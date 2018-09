Derechos de autor

Premio Balzan para ‘Terre des Hommes’ Suiza 10 de septiembre de 2018 - 17:23 La organización suiza ‘Terre des Hommes’ obtuvo el premio especial 2018 de la Fundación Balzan por sus esfuerzos en pro de la humanidad, la paz y la fraternidad entre los pueblos. Con sede en Milán y Zúrich, la Fundación Balzan otorga anualmente reconocimientos en las artes, las ciencias y los campos humanitarios, en memoria de Eugenio Balzan, el periodista italiano antifascista exiliado en Suiza durante la Segunda Guerra Mundial. Ofrece igualmente, de manera irregular, un premio especial por la humanidad, la paz y la fraternidad, reconocimiento que este 2018 fue otorgado a ‘Terre des Hommes (TdH)’ Suiza, entidad que trabaja para promover y defender los derechos de los niños. Dotado de un millón de francos, el galardón corona especialmente los esfuerzos de TdH por un proyecto desarrollado en la región de Segú, en Mali, donde proporciona formación en el cuidado de los recién nacidos y sus madres. Los ganadores anteriores del premio humanitario incluyen a la Madre Teresa y al defensor francés de las personas sin hogar, Abbé Pierre. En cuanto a los premios atribuidos anualmente y que incluyen un monto de 750 000 francos (parte del cual debe dedicarse a proyectos de investigación futuros), este 2018 fueron entregados a cuatro investigadores: Marilyn Strathern (Antropología Social); Jürgen Osterhammel (Historia Mundial); Detlef Lohse (Dinámica de Fluidos); y Eva Kondorsi (Ecología Química).