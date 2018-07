‘Amigos de Carina’ y ‘Fundación Casa Rafael’ fueron destacados como proyectos extranjeros no suizos que deciden contribuir en Argentina.

Suiza recompensa proyectos solidarios en Argentina Norma Domínguez, Buenos Aires 07 de junio de 2018 - 11:00 Desde hace treinta años, Suiza apoya proyectos solidarios y sustentables en Argentina cuyo objetivo primordial es mejorar las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. ‘Amigos de Carina’ y ‘Fundación Casa Rafael’ fueron destacados como proyectos extranjeros no suizos que deciden contribuir en Argentina. El Embajador de Suiza en Argentina, Hanspeter Mock, entregó este año una docena de premios a los mejores Proyectos de Cooperación en Argentina, y destacó con satisfacción el éxito creciente de las convocatorias a esta instancia que ya lleva treinta años de tradición. “Este año hemos tenido una participación muy ‘federal’ enfocada, principalmente, a la discapacidad y a mejorar las condiciones de vida de los más jóvenes. Y han resultado premiados proyectos de San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Formosa y Buenos Aires”, sostuvo Mock, quien confesó cierta nostalgia, dado que en agosto finaliza su misión en Argentina. La agregada cultural, Isabelle Mauhourat, explicó que en cada convocatotia llegan más propuestas y que en 2018 hubo un centenar de participantes. “La Cooperación suiza destina en Argentina alrededor de 88 000 francos para asignar a los proyectos, y esto resultó en una asignación promedio de 100 000 pesos. Sabemos que es una ayuda para iniciar sus propuestas, y tenemos la gran satisfacción de conocer que varios de los que recibieron esta subvención continúan de forma sustentable sus iniciativas” Entre los proyectos premiados este año, y que se han destacado por la labor que ya vienen llevando adelante, vale mencionar ‘Amigos de Carina', que lleva adelante la farmacéutica germano argentina, Carina Vetye-Maler en el centro de salud de 'Villa Zagala’, uno de los barrios más pobres del Gran Buenos Aires; ‘Fundación Casa Rafael’, una propuesta cultural literaria que trabaja en Buenos Aires con jóvenes en situaciones conflictivas y de exclusión; y la ‘Fundación Huerta Niño’ de Formosa, que trabaja con niños de escuela primaria en la instalación de una huerta agroecológica para autoabastecer el colegio de hortalizas y frutos. “Queremos llegar a esos lugares que por la lejanía a los puntos neurálgicos de las ciudades, a veces se ven postergados. Las buenas ideas solidarias y constructivas están en cada lugar de este gran país que guarda un enorme vínculo con el mío”, sostuvo el diplomático al cierre de los premios.