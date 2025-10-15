Computados 1.185 presos por motivos políticos en Cuba, al cierre de septiembre

1 minuto

Madrid, 15 oct (EFE).- La organización Prisoners Defenders (PD) informó este miércoles de que al cierre de septiembre había computado un total de 1.185 presos por motivos políticos en Cuba, 13 más que el mes anterior.

La organización, con sede en Madrid, explicó que 13 personas entraron en su listado mensual y otras 13 salieron, “la mayoría por cumplimiento íntegro de condena”.

El informe mensual de PD identificó a 472 personas con “patologías médicas graves” y 40 con problemas de salud mental, todos ellos “sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado”.

Un total de 36 menores de edad siguen en la lista, de los cuales 30 cumplen sentencia y seis están siendo procesados penalmente con “medidas cautelares sin tutela judicial alguna”. La edad penal mínima en Cuba son los 16 años.

PD, uno de los referentes en el registro de presos por motivos políticos en Cuba, denunció que 15 de los menores “han sido ya condenados por sedición” con una pena media de 5 años de privación de libertad.

Alertó además que un total de 221 personas han sido condenadas por sedición, cuando en la mayoría de los casos participaron en protestas pacíficas, y agregó que todos “ya han sido sentenciados a un promedio de diez años de privación de libertad cada uno”.

Desde julio de 2021, cuando se registraron en la isla las mayores protestas antigubernamentales en décadas, un total de 1.895 personas pasaron por la cárcel por motivos que PD define como políticos. EFE

lh/pddp