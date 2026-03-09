Comunes, el partido de las FARC, pierde su representación legislativa después de ocho años

3 minutos

Bogotá, 9 mar (EFE).- El partido Comunes, formado por guerrilleros de las FARC que dejaron las armas tras acogerse al acuerdo de paz de 2016, perdió su representación legislativa al no obtener escaños en las elecciones del domingo, después de ocho años en el Senado y la Cámara con diez curules adjudicadas a dedo.

Para garantizar la participación en política de las FARC después de más de medio siglo de conflicto armado, el acuerdo de paz estableció cinco escaños para Comunes en el Senado y otros cinco en la Cámara de Representantes durante dos periodos legislativos (2018-2022 y 2022-2026) que terminan el próximo 20 de julio.

Ese día se instalará el nuevo Congreso, elegido el domingo, en el cual Comunes no estará representado al fracasar en su primera prueba en las urnas.

Candidata controvertida

La figura más notoria y también de las más controvertidas de Comunes en el Senado, Sandra Ramírez, viuda de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tirofijo, quien ante la incapacidad del partido de las antiguas FARC para atraer electores inscribió su nombre en la lista de la coalición Fuerza Ciudadana.

Sin embargo, Ramírez obtuvo solo 10.505 votos (0,05 %), insuficientes para ser elegida para el Senado por esa coalición, que con un total de 114.722 papeletas, no alcanzó el umbral electoral y saldrá de la vida política.

«Agradezco enormemente a las 10.505 personas que depositaron su voto de confianza en mí. Esto no es una derrota, es el inicio de un trabajo arduo que seguiré haciendo por Colombia. Al nuevo Congreso felicitaciones, el compromiso que tienen es inmenso. Legislen para Colombia, no para sus intereses», expresó Ramírez, quien actualmente es senadora.

Sin embargo, el nombre de Ramírez causa mucho escozor entre los colombianos porque en 2021, por ejemplo, aseguró que los secuestrados durante el conflicto colombiano tenían «sus comodidades» cuando estaban en cautiverio.

La senadora también protagonizó otra polémica en 2020 porque dijo que no conocía ningún caso de reclutamiento forzado dentro de las FARC y está acusada de presunta violencia sexual contra menores de edad cuando era guerrillera.

Justamente la semana pasada, los últimos jefes de las extintas FARC reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón por el reclutamiento y la utilización de 18.677 niñas, niños y adolescentes por esa guerrilla durante el conflicto.

Compromiso con la paz

«Nuestra brega por la paz con justicia social no termina. Seguiremos caminando la palabra y trabajando día a día para que la paz sea una realidad en cada rincón de Colombia. ¡Venceremos!», afirmó en X este lunes el presidente de Comunes, Rodrigo Londoño, quien fue el último comandante de las FARC.

En un comunicado, el partido aseguró que continuarán «trabajando por la reconstrucción del tejido social y comunitario, por la construcción colectiva desde y con los territorios, por la generación de un auténtico proceso de reconciliación permanente donde las diferencias se tramiten por la vía política, la participación y la democracia».

«Refrendamos nuestro compromiso indeclinable con la implementación integral del acuerdo final de paz y ponemos a disposición nuestra voluntad política, nuestro trabajo organizativo y nuestro compromiso territorial para seguir aportando a la construcción de un país más justo, incluyente y en paz», añadió Comunes. EFE

joc-jga/pc/nvm