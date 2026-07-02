Comunes urge a Bruselas a mantener el expediente a España que frena ampliación de El Prat

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Bruselas, 2 jul (EFE).- Los Comunes instaron este jueves a la Comisión Europea a que mantenga abierto el expediente a España para instarle a adoptar medidas que alivien el deterioro del Delta del Llobregat, un procedimiento de infracción que de momento frena la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

«Queremos alertar de que, si finalmente este expediente se cierra, se enviará un mensaje de impunidad muy grande de que una administración puede incumplir las normas y no pasa nada», dijo el eurodiputado de Comunes Jaume Asens a la prensa durante unas jornadas en el Parlamento Europeo sobre el impacto de la ampliación y otras alternativas más sostenibles.

La Comisión Europea ha recordado a España que debe adoptar medidas para garantizar una protección adecuada del Delta del Llobregat antes de acometer una ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat como la ya anunciada.

La alcaldesa de El Prat de Llobregat, Alba Bou, se mostró convencida de que un carpetazo por parte de Bruselas a este expediente, abierto en febrero de 2021 para instar a España a frenar el deterioro de este área protegida, sería «un cierre en falso».

«Nuestro delta es un tesoro para todos (…) y cerrar la puerta a esta propuesta ampliacionista es la única manera de preservar el modelo de ciudad», que defiende Comunes, dijo Bou.

Bruselas ya dijo entonces que llevaba desde 2013 debatiendo con las autoridades españolas las posibilidades de mitigar y compensar el daño medioambiental causado por proyectos relacionados con la anterior ampliación del aeropuerto.

«Estamos convencidas de que, como desgraciadamente no se está produciendo el retorno de las especies y la salud del Delta continúa siendo muy precaria, la Comisión Europea no abrirá la puerta a ninguna nueva ampliación antes de certificar que las compensaciones (…) han dado los resultados que tenían que dar», añadió Bou.

Asens, por su parte, insistió en que no se trata de «una simple licencia de obras», sino de un proyecto «lesivo para espacios naturales que nos pertenecen a todos», y señaló los esfuerzos para «europeizar» este debate y lograr evitar que se acometa la ampliación acordada entre AENA y la Generalitat. EFE

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