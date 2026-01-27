Comunidad de la Patagonia chilena lidera plan para conservar su territorio y cultura

4 minutos

Santiago de Chile, 27 ene (EFE).- La comunidad de Palena, en la Patagonia chilena, ha diseñado un modelo de conservación territorial para proteger la naturaleza y a su vez resguardar las prácticas tradicionales de los arrieros patagones, esto, en medio de su propuesta ante el Estado para volver su territorio un área de conservación.

«Su resguardo permite garantizar la provisión de agua, la estabilidad de los ecosistemas y la conservación de especies que solo existen en esta zona. Además, conservar esta área es clave para mantener la identidad cultural y la forma de vida de nuestra comunidad», afirmó a EFE el encargado de Comunicaciones de la Municipalidad de Palena, Edgardo Moya.

Para Moya, la conservación de «uno de los ecosistemas cordilleranos» más relevantes de la comuna también es «profundamente importante», por lo que es un territorio con una biodiversidad «única» con bosques nativos prístinos, cuencas hídricas estratégicas y una «riqueza paisajística» que representa el patrimonio natural de Chile.

Palena es una comuna de Los Lagos, la décima región de Chile (sur del país), con alrededor de 1.800 habitantes, una geografía montañosa y limítrofe con Argentina. Esta área cuenta con cerca de 1.200 hectáreas de glaciares, donde nacen ríos y cursos de agua que abastecen los principales ríos del territorio.

Esta riqueza cultural convive con actividades culturales como las veranadas, una práctica ancestral en la que los ganaderos llevan a pastar sus ganados en las montañas durante el verano, favoreciendo la regeneración de los pastizales en las llanuras para el invierno.

Sumado a esto, Palena también alberga fauna protegida, como cóndores, pudúes, vicuñas patagónicas, entre otras especies que, por estar en un predio administrado por el Ministerio de Bienes Nacionales, «en cualquier momento» se podría dar en concesión para otro uso que pudiera poner en riesgo todos sus atributos ecológicos.

Iniciativa comunitaria

Este objetivo de conservación ha llevado a unir a todas las partes de Palena por el bienestar común, tanto empresarios del sector turístico, como el gobierno local, ganaderos y la academia.

«Todo comenzó con una mesa de trabajo sobre las áreas protegidas de la comuna y, a poco andar, nos dimos cuenta que existía esta área abierta a que pueda ser intervenida, así que nació la idea de protegerla», dijo a EFE el empresario de turismo de la región Mauricio García.

Por su lado, Moya recordó que, tras las reuniones, las partes reconocieron «desde el inicio» que no tenían todas las respuestas a las problemáticas planteadas, por lo que buscaron asesoría especializada desde la academia.

«En ese sentido, el Programa Austral Patagonia (de la Universidad Austral de Chile) y la ONG Pew Trusts cumplieron un rol fundamental», agregó.

Cerca del objetivo

Por su parte, el ingeniero forestal Jorge Silva, del Programa Austral Patagonia que busca plantear acciones para nuevas áreas protegidas, así como mejorar sus estándares y su gestión efectiva, explicó a EFE que, «por lo general», estos territorios parten del interés institucional o del Estado para crearlos, pero en el caso de Palena fue a la inversa.

«En este caso en particular es al revés, es la comunidad organizada la que le está pidiendo al Estado crear un área. Entonces, se invierte un poco la forma y la dinámica de cómo se crean las áreas protegidas en Chile», indicó Silva.

Además, el ingeniero explicó que la solicitud de una nueva Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU) en Palena, estructurada desde los inicios de la mesa de concertación comunitaria en 2022, está actualmente en revisión del Ministerio de Bienes Nacionales y aún faltan una serie de etapas para llegar al Consejo de Ministros, el último paso para aprobar su creación.

«La iniciativa no tiene un color político», destacó Silva, y agregó que en mayo pasado se creó una corporación con representación del Concejo Municipal, el alcalde de turno y el directorio del proyecto.

«Independientemente de cuáles sean los colores políticos que se tengan en el municipio, siempre la iniciativa trasciende», apuntó.

El ingeniero Silva concluyó que la comunidad palenense espera que esta ACMU se concrete antes del término del gobierno de Gabriel Boric el 11 de marzo, para evitar que el cambio de administración obligue a comenzar nuevamente el trámite. EFE

PBD-cll/mb/gad

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Pew Trusts para la difusión de este contenido.