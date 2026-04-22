La comunidad empresarial suiza no desea abandonar Dubái

Vista de un edificio de Dubái cuya fachada se vio dañada por los restos de un misil interceptado, según información de las autoridades. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

A pesar de que el conflicto regional del Golfo Pérsico está afectando a las inversiones, la comunidad empresarial suiza establecida en Dubái refrenda su compromiso con la ciudad. Y rechaza las críticas que les señalan por sacar provecho de las ventajas fiscales que ofrecen los Emiratos Árabes Unidos.

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Dubái. Considerada por muchas personas como una ciudad llena de ventajas fiscales y lujos ostentosos, Dubái es también para otras la patria de las mil oportunidades profesionales y un espacio en el que coexiste una gran multiculturalidad. Independientemente de la razón motivadora, un total de 3.800 personas de origen suizo habitan hoy los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según las cifrasEnlace externo más recientes de la Oficina Federal de Estadística (OFS).

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero ha arrastrado a su paso a otros países de la región del Golfo. En el caso de la ciudad de Dubái, drones y misiles comenzaron a sobrevolar súbitamente los rascacielos del segundoEnlace externo centro económico más importante del país, solo antecedido por la capital, Abu Dabi.

Para las comunidades empresarial e inversionista de Suiza que están establecidas en el mercado emiratí, el conflicto ya ha empezado a cobrar una factura.

Las inversiones decrecen

«La demanda suiza de asesoría para fundar empresas en Dubái sigue presente, pero ha perdido ritmo», reconoce Urs Stirnimann, de 72 años, socio de un bufete de abogados que acompaña a personas emprendedoras extranjeras que quieren crear negocios en esta ciudad. «Hay empresas extranjeras que están analizando si deben marcharse, o no », añade el originario de Los Grisones, que ha residido en Dubái durante más de 20 años.

Por su parte, Stephan Bedoe (45 años), quien junto con su esposa posee una empresa de inversión y asesoramiento en bienes raíces dirigida a una clientela de alto poder adquisitivo, tiene una visión más matizada.

Considera que «en este momento, el conflicto está teniendo importantes repercusiones en nuestra actividad. Y la comunidad inversora se está tomando un respiro para observar cómo evoluciona la situación». Pero el empresario zuriqués considera que el interés sigue vivo: «están observando también si hay oportunidad de poder comprar más barato».

Es demasiado pronto para pensar en partir

El sector inmobiliario es uno de los más afectados por el conflicto en el Golfo Pérsico. Solo durante los primeros 12 días de marzo, el volumen de las transacciones inmobiliarias realizadas en los Emiratos Árabes Unidos se contrajo un 37% con respecto al 2025 y un 49% con respecto al mes previo, refieren analistas de Goldman Sachs citados por Reuters.

De acuerdo con la Secretaría de Estado de Economía (SECO) suiza, otros sectores que también se han visto fuertemente impactados son la hostelería, la restauración, la organización de eventos y la logística.

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Pero todos las personas emprendedoras suizas entrevistadas coinciden en que es demasiado pronto para evaluar las consecuencias que el conflicto bélico tendrá a medio plazo. Nico Tschanz, de 36 años, dice: «resultaría contraproducente abandonar Dubái, ya que la confianza es un elemento esencial en la actividad que desarrollo». El bernés reside en Dubái desde el 2021 y montó una empresa de asesoramiento en gestión patrimonial desde hace año y medio.

«Al menos hasta ahora, no tenemos ninguna información específica sobre la intención de las empresas suizas de cesar sus actividades en los países del Golfo debido a la guerra que está en marcha », confirma Fabian Maienfisch, portavoz de la SECO.

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Nico Tschanz, quien también es delegado regional en el Consejo de la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE), no tiene planes de regresar a instalarse a Suiza. Urs Stirnimann, quien durante años fuera colaborador de la CICR en países en crisis, tampoco tiene previsto un retorno a Suiza, a pesar de que «sabe lo que significa vivir en una zona de conflicto».

Es la misma posición de Stephan Bedoe, quien vive en Dubái con su familia y tampoco quiere abandonar una ciudad en la que se siente en casa. «Hemos elegido vivir en Dubái de forma completamente deliberada. Se ha convertido en nuestra patria. Amamos la vida aquí, en contacto con todas las nacionalidades que conviven de una forma armoniosa», destaca.

La comunidad exiliada fiscal y los demás

Los ataques emprendidos por Irán provocaron que numerosos vuelos fueran cancelados y millares de personas quedaran bloqueadas en el que se considera uno de los principales centros de conexión aérea a nivel global. Fue mucha la gente expatriada que solicitó ayuda a sus respectivos gobiernos para repatriarse. Un súbito arrebato patriótico de las personas exiliadas fiscales que provocó una oleada de descontento en diversos países de Europa.

Desde la perspectiva de Fabio Belloni, de 54 años, en Dubái existen dos tipos de residentes que hay que diferenciar: las personas dedicadas a ser influentes, titulares de blogs o que trabajan en el volátil universo de las finanzas (por ejemplo, en rubros como las criptomonedas), que «encabezaron la lista de las personas que partieron, porque en su mayoría eran exiliadas fiscales». Pero está también la comunidad emprendedora que vive con sus familias, «llevando una vida normal, como la que pueden tener en Suiza». El empresario oriundo del Tesino tiene una consultoría para empresas que quieren establecerse en los Emiratos Árabes Unidos. Y ni él ni su familia tienen intenciones de abandonar Dubái. «La mayoría de las personas que conozco aquí no llegaron por motivaciones fiscales. Solo han sido parte de los efectos secundarios positivos», opina Nico Tschanz. Stephan Bedoe no ha escuchado hablar de esas críticas. Pero está convencido de que «cuando los misiles y los drones están sobrevolando tu cabeza, da igual si llegaste en busca de optimización fiscal o por otras razones: en todos los casos se trata de seres en el desamparo».

Lo cierto es que la comunidad expatriada en Dubái que goza de condiciones fiscales altamente ventajosas corre riesgos importantes si regresa a establecerse en su país de origen. Al volver a ser residentes locales, estas personas podrían ser gravadas retroactivamente por los ingresos que generaron en los Emiratos.

Por ello, y con el fin de atraer nuevamente a Dubái a la comunidad extranjera adinerada que huyó por la guerra, el Gobierno del Estado del Golfo estaría jugando la carta de la clemencia. Según el diario británico Financial TimesEnlace externo, pase lo que pase, estaría dispuesto a seguir ofreciendo el estatus fiscal de exención del pago del ISR a la comunidad extranjera que abandonó los EAU debido a la guerra, sin importar que hayan estado fuera del país durante algún tiempo.

Un mercado resiliente

Pese a la incertidumbre del contexto actual, Fabio Belloni no se dice especialmente preocupado por el futuro de la economía de Dubái. «Dubái ya ha conocido otras crisis graves, por ejemplo, vivió el colapso del mercado de las hipotecas de alto riesgo en 2018, y tuvo que atravesar también la pandemia de COVID-19».

Una visión que suscribe Fabian Maienfisch, portavoz de SECO, quien afirma que la región ha dado pruebas de resiliencia en el pasado y también de un crecimiento renovado tras los embates económicos. «Todavía es demasiado pronto para determinar los efectos de largo plazo que tendrá el conflicto actual para los países del Consejo de Cooperación del Golfo», añade. Esta organización regional reagrupa a seis naciones: Arabia Saudita, Omán, Kuwáit, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos y Catar.

«Es importante destacar que el PIB del emirato de Dubái es independiente del petróleo en un 95%», refiere Nico Tschanz, una característica que le confiere una mayor resiliencia en tiempos de crisis. Asimismo, Dubái posee una economía más diversificada que otros Estados vecinos dependientes del petróleo, y observa un crecimiento significativo en sectores como el turístico, las finanzas y la logística.

Texto adaptado del francés por Andrea Ornelas. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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