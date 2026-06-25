Suiza envía un equipo de rescate a Venezuela tras el terremoto
Suiza enviará ayuda de emergencia a Venezuela, donde dos fuertes terremotos han dejado al menos 160 personas fallecidas. El dispositivo suizo estará compuesto por 80 rescatistas, ocho perros de búsqueda y 18 toneladas de equipamiento.
La misión de la Cadena Suiza de Salvamento consistirá en «localizar, liberar y rescatar a las víctimas sepultadas bajo los escombros tras el terremoto», informó este jueves el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) a la agencia de noticias Keystone-ATS. Dado que el espacio aéreo venezolano permanece cerrado para la mayoría de las aerolíneas europeas, las autoridades trabajan actualmente en la organización de un vuelo chárter que pueda despegar lo antes posible.
Por el momento, está previsto que el equipo de rescate parta del aeropuerto de Zúrich a las 2:00 de la madrugada del viernes, según explicó a la radiotelevisión pública suiza RTS Dominik Stillhart, delegado del Gobierno para la ayuda humanitaria. Al parecer, una de las pistas del aeropuerto internacional de Caracas sigue operativa. El personal humanitario mantiene un estrecho contacto con las autoridades venezolanas y coordina con ellas las operaciones sobre el terreno.
El Consejo Federal (órgano Ejecutivo) ha expresado sus condolencias a las víctimas y sus familias, así como a toda la población afectada. Según el DFAE, por el momento no se tiene constancia de ciudadanos suizos entre las víctimas, aunque las comprobaciones continúan. Actualmente, cinco personas de nacionalidad suiza están registradas en la aplicación de viajes Travel Admin y alrededor de 1.000 personas figuran inscritas en el Registro de Suizos en el Extranjero.
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Por otro lado, el personal de la Embajada de Suiza se encuentra a salvo. La representación diplomática sigue operativa, aunque permanecerá cerrada este jueves por motivos de seguridad. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos suizos que se encuentran en la zona que sigan las instrucciones de las autoridades locales.
Por su parte, la organización humanitaria Caritas Suiza también anunció una aportación de 100.000 francos suizos (unos 123.000 dólares) en ayuda de emergencia.
Adaptado del inglés por Carla Wolff.
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