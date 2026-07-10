Votar desde el exterior, entre retrasos y gastos de envío

Los gastos de envío para devolver los documentos de votación a Suiza varían según el país de residencia, a veces de forma considerable. Keystone / Alessandro Della Valle

Dependiendo del lugar, la comunidad suiza residente en el extranjero a veces tiene que pagar elevados gastos de envío para que su voto lleguen a su país de origen. ¿A partir de qué importe la participación política se vuelve demasiado costosa?

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«Queridos suizos y suizas en Dinamarca, ¿alguien ha recibido ya el material electoral para las votaciones del 8 de marzo?» Esta pregunta la planteó una usuaria en febrero en Swisscommunity, una plataforma destinada a la comunidad suiza residente en el mundo.

Para contextualizar, era la primera vez en Dinamarca que los documentos de votación procedentes de Suiza ya no eran distribuidos por el operador postal público Postnord.

Dinamarca se considera pionera en materia de digitalización. Ha sido el primer país europeo en poner fin a la distribución pública del correo a finales de 2025 y en eliminar todos los tradicionales buzones rojos de Postnord. Desde principios de año, la distribución del correo —incluidos los sobres de votación procedentes de Suiza— corre a cargo de la empresa privada DaoEnlace externo.

Las votaciones de marzo pasado en Suiza brindaron, por tanto, la oportunidad de poner a prueba el nuevo sistema. «He leído que la recepción tardía de los documentos de voto es un problema recurrente. Pero es la primera vez que me pasa aquí, en Dinamarca», afirma Alice el-Wakil, que vive en este país nórdico desde el otoño de 2022.

Esta politóloga especializada en cuestiones de participación y representación presta especial atención a los pequeños obstáculos que perturban el buen funcionamiento de la maquinaria democrática.

Lee al respecto nuestro artículo sobre el retraso en el envío del material electoral:

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Las experiencias de los suizos con Dao son diversas. Un usuario de Facebook escribe: «Hemos recibido correctamente los documentos, tanto para las votaciones del 8 de marzo como para las elecciones cantonales de Berna del 29 de marzo. Pero llegaron dos semanas antes de la fecha prevista, en lugar de cuatro».

Otros votantes, en cambio, afirman haber recibido los documentos a tiempo. Sin embargo, algunos de ellos han vivido la misma experiencia que Alice el-Wakil y no han encontrado el sobre de votación en su buzón.

Maxime Bergamin es vicepresidenta del Club Suizo de Dinamarca. Ella también ha recibido comentarios de suizos que lamentan no haber recibido a tiempo sus documentos de votación. «Muchas personas, yo incluida, no hemos recibido ni una sola carta en semanas. Esto también afecta a los documentos para las votaciones y las elecciones en Suiza», explica.

Al ser consultada por Swissinfo, la Cancillería Federal responde que se ha informado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre las repercusiones en la distribución del correo en Dinamarca. «Según la información recibida, la transición no debería afectar a los plazos de distribución postal». La Cancillería Federal afirma no tener constancia de retrasos sistemáticos.

Gastos de envío a veces elevados desde el extranjero

Además de la cuestión de los retrasos o la falta de distribución de los sobres de voto, los gastos de envío también son objeto de debate entre la comunidad suiza en Dinamarca. «Enviar una carta a Suiza cuesta 46 coronas danesas (5,60 francos), y tarda entre 4 y 16 días laborables, lo que supera los plazos para votar en Suiza», explica Maxime Bergamin.

Un usuario de Facebook comparte este punto de vista. «¿Quién querría enviar una carta a Suiza a ese precio?», se pregunta.

Es cierto que 5,60 francos por carta parece, en principio, asumible. Pero los suizos suelen acudir a las urnas cuatro veces al año, lo que supone 22,40 francos en total durante un año electoral. Cabe preguntarse, pues, a partir de qué importe la participación política se vuelve demasiado costosa. Del mismo modo, ¿es aceptable que varíe en función del país de residencia?

De media, cada año se someten a votación entre 10 y 15 asuntos federales. La ley sobre los suizos en el extranjero prevé que los más de 230 000 suizos residentes en el extranjero que actualmente tienen derecho a voto puedan participar en la democracia suiza.

Bélgica, especialmente cara

En Bélgica, la comunidad suiza paga de su bolsillo para votar.

El envío de su papeleta de voto a Suiza les cuesta el equivalente a 8,10 francos. «Y los precios suben constantemente», destaca Florence Roth, delegada para la comunidad suiza en Bélgica.

El envío es más barato desde Canadá (3 francos) o Irlanda (3,20 francos). Sin embargo, quienes tienen prisa prefieren optar por un servicio más rápido, que cuesta, por ejemplo, cuatro veces más en Irlanda (12,80 francos).

Según Roland Erne, delegado en Irlanda, estos gastos de envío podrían disuadir a una parte de los suizos en el extranjero de ejercer su derecho al voto. «Ya lo he oído decir en varias ocasiones», nos responde.

Ruth Perracini-Liechti, delegada de Costa Rica, comparte esta opinión: «Los gastos de envío desde Costa Rica ascienden a unos diez francos». Según ella, el problema radica, sin embargo, en que los documentos de votación no suelen llegar a tiempo. Pero «aunque recibamos los documentos, supongo que algunas personas no votan debido a los elevados costes».

El retraso sigue siendo el principal problema

Ruth Perracini-Liechti pone así el dedo en la llaga: el principal problema no es el coste del envío de los sobres de votación; la comunidad de suizos en el extranjero está de acuerdo en este punto. El retraso en la distribución en algunos países es objeto de mayores críticas. Además, conlleva el riesgo de que el voto emitido no llegue a tiempo a Suiza.

Las personas que quieran asegurarse de que su voto se tenga en cuenta, aunque hayan recibido los documentos con retraso, tienen todo el interés en recurrir a un servicio de mensajería. Pero es caro.

«Si los documentos llegan, como muy tarde, una semana antes de la fecha de las elecciones, solo podemos enviarlos por mensajería. Desde Shanghái cuesta unos 30 francos», explica Daniel Heusser, miembro del ‘Consejo de Suizos en el Extranjero’ (CSE) en China.

La situación es similar en Sri Lanka. Como por lo general no recibe los documentos electorales hasta poco antes de las elecciones, Rolf Blaser, miembro del CSE, nunca ha intentado utilizar el correo ordinario para devolverlos. «Así que sólo queda la opción del servicio de mensajería, que cuesta unos 100 francos», explica.

Los proveedores como el servicio de mensajería DHL a veces son utilizados para el envío de las boletas de voto. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Agrupar los envíos

Flurina Dünki vive en México. Ella también considera que el problema de la participación política desde México radica en la distancia que la separa de su país de origen. «Hay que contar con unas dos o tres semanas para que nos llegue el sobre de votación». A continuación, hay que devolverlo inmediatamente por correo para que aún tenga posibilidades de llegar a tiempo a Suiza. «Es más seguro con un servicio postal privado», explica.

La propia suiza probó esta opción en las elecciones de marzo. «Votar me costó unos 60 francos». Una suma que supone una gran motivación política, siempre que uno se lo pueda permitir.

Su recomendación para limitar los costes: los votantes deberían agruparse y enviar un sobre colectivo por correo privado a una persona en Suiza, que se encargaría luego de remitirlo al país.

La introducción del voto electrónico es una posible solución a los elevados gastos de envío. Pero el fiasco del voto electrónico en Basilea el 8 de marzo acaba de minar la confianza de una parte de la comunidad suiza en el mundo en este sistema.

No obstante, un sistema de voto electrónico que abarcara toda Suiza también generaría costes: hasta 600 millones de francos, según las últimas estimaciones disponibles. Con la diferencia de que estos gastos correrían a cargo del Estado.

Revisado y verificado por Balz Rigendinger, adaptado al español por Patricia Islas

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