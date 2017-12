Derechos de autor

Peregrinos en Basilea swissinfo.ch y agencias 29 de diciembre de 2017 - 13:45 Unos 20.000 jóvenes cristianos de todo el mundo se reúnen en Basilea para el 40º Encuentro Europeo de Jóvenes de la Comunidad de Taizé, una orden monástica cristiana ecuménica fundada por un monje suizo. El evento de cinco días comenzó el jueves por la tarde con una sesión de oración en el St Jakobshalle. Los organizadores dicen que los jóvenes de 18 a 35 años proceden de unos 45 países, con casi 5.000 sólo de Polonia. Muchos también vienen de Ucrania y la vecina Alemania. En el orden del día está la oración y las discusiones de temas sociales. Los participantes se alojarán con familias de acogida, individuales o en pisos compartidos. Después de Ginebra hace diez años, Basilea es la segunda ciudad suiza que acoge el evento anual.