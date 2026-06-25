Comunidad evangélica se solidariza con Venezuela tras mortíferos terremotos

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Santo Domingo, 25 jun (EFE).- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) expresó este jueves su «profunda solidaridad y acompañamiento en oración» al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas por los devastadores terremotos que recientemente han impactado esa nación sudamericana, provocando pérdidas humanas, heridos y severos daños a la infraestructura.

El presidente de CODUE, Feliciano Lacen, manifestó en una nota que, en nombre de toda la membrecía de la entidad, expresaba su pesar ante la tragedia y envió un mensaje de esperanza y fortaleza a las autoridades y al pueblo de Venezuela.

Lacen Custodio hizo un llamado a las iglesias, organizaciones de fe y a toda la sociedad dominicana a unirse en oración y solidaridad por la pronta recuperación de las zonas afectadas y por el bienestar de las familias que atraviesan esta difícil prueba.

«Expresamos nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por los devastadores terremotos que han afectado a esa nación hermana. Elevamos nuestras oraciones por las familias que han perdido seres queridos, por los heridos y por todas las comunidades que hoy sufren las consecuencias de este desastre natural», expresó el dirigente protestante.

Asimismo, valoró la disposición del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de movilizar ayuda humanitaria en favor del pueblo venezolano, como muestra de la tradición solidaria y fraterna que caracteriza al pueblo dominicano ante situaciones de emergencia.

«Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante esta difícil circunstancia. Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los afectados. Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas y pedimos a Dios que conceda consuelo, protección y pronta recuperación a quienes han resultado heridos», agregó.EFE

rsl