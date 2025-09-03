Comunidad pide la absolución de cinco líderes comunitarios procesados en El Salvador

San Salvador, 3 sep (EFE).- La remota comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas (norte), pidió este miércoles la absolución de cinco líderes comunitarios procesados -junto a otras tres personas- por el supuesto asesinato de una mujer en 1989 en el marco de la guerra civil de El Salvador (1980-1992), cuya resolución de un nuevo juicio se conocerá el 10 de septiembre.

La comunidad apuntó, en un mensaje en X, que «la captura y criminalización» de los también ambientalistas «fue y es una persecución política por su valor de denunciar la amenaza minera en El Salvador».

«Reafirmamos una vez más que la única resolución legal y justa del Tribunal de Sentencia de San Vicente es la absolución y su libertad definitiva», manifestó.

Señaló que «la lucha de los ambientalistas y las comunidades en resistencia es legítima y necesaria, estar en contra del extractivismo minero es defender la vida, la salud y la cultura de nuestros pueblos».

El juicio contra los ambientalistas y otras tres personas se realizó entre el 29 y 31 de julio pasado en San Salvador en ausencia de los imputados por los cargos de asesinato y agrupaciones ilícitas, y en el que el panel de tres jueces de sentencia dejó abierta la posibilidad de imputarles la privación de libertad.

En 2024, una corte penal dictó -tras un juicio- en una resolución el sobreseimiento del proceso, pero esta decisión fue revertida por un tribunal de apelaciones, que ordenó un nuevo juicio en otro juzgado.

Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, residentes de la comunidad Santa Marta y quienes fueron detenidos el 11 de enero de 2023 y posteriormente procesados.

Santa Marta es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica y cuyos habitantes atribuyen el proceso penal a la denuncia de la posible reversión de la prohibición minera aprobada en la Asamblea Legislativa en 2017.

También es parte de este proceso penal Fidel Recinos, que no pertenece a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en una zona rural del distrito de Victoria y que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.

Además están incluidos en la causa Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.

La Fiscalía General señaló en su momento que “todos los procesados” son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, supuestamente perpetrado el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso. EFE

