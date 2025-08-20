Comunidades indígenas de Ecuador revisan 5.000 archivos de teléfonos de policías retenidos

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 20 ago (EFE).- Comunidades de la provincia ecuatoriana de Cotopaxi instalaron una audiencia comunitaria de justicia indígena en la que revisan unos 5.000 archivos que estaban en los teléfonos móviles de los tres policías que mantienen retenidos, después de que supuestamente intentaron asesinar al expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y excandidato presidencial, Leonizas Iza.

La audiencia fue convocada por la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi, que busca esclarecer los motivos de la supuesta «infiltración» de agentes de Inteligencia de la Policía en la localidad de Toacaso, donde vive el exdirigente indígena, quienes habrían estado siguiéndolo desde el viernes, según denunció el propio Iza la madrugada del martes.

En la diligencia, donde diferentes dirigentes mostraron su apoyo a Iza y a la decisión de realizar una exhaustiva investigación, se inició una revisión de los miles de conversaciones y documentos, donde supuestamente «se evidencia la intensa persecución del Estado a los luchadores sociales», según aseguró en su cuenta de la red social Facebook el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

El mismo Iza señaló en la audiencia que se iban a demorar en interpretar lo que estaban encontrando en los teléfonos, pues a la par estaban haciendo un proceso de verificación con la versión de los agentes.

«Luego de concluir con la investigación deben ser convocadas todas esas autoridades y con eso que sepan que es público, no tenemos nada que ocultar», añadió el exlíder de la Conaie, la organización social más grande del país.

Iza explicó el martes que, mientras realizaba algunos arreglos a su vivienda, se percató de que unos hombres a bordo de un vehículo aparentemente pasaban filmándolo. En una tercera ocasión, el exdirigente salió a averiguar qué sucedía cuando estos sujetos habrían intentado atropellarlo. Sin embargo, dijo, el conductor del vehículo frenó cuando lo vio.

Aseguró que los agentes supuestamente le dijeron al conductor que pasara por encima de él.

El actual presidente de la Conaie, Marlon Vargas, dijo este miércoles que este caso tiene que ser investigado por las autoridades, ya que «no puede ser que la fuerza pública esté en esto». «La fuerza pública más bien tiene que dar seguridad a la ciudadanía», añadió.

Vargas indicó que se debe asegurar la integridad de Iza y de «todos los luchadores de pueblos y nacionalidades» que defienden sus territorios y sus derechos. «Pero nos siguen persiguiendo, nos siguen encarcelando», mencionó.

«Nosotros desde la Conaie condenamos estas actitudes porque no pueden seguir atropellando los derechos fundamentales que están en la Constitución y los tratados internacionales», agregó el líder indígena.

La Fiscalía dijo el martes que los agentes estaban «colaborando con diligencias dentro de una investigación previa» y que, si bien respetaba y reconocía las normas y tradiciones de las comunidades indígenas era fundamental que se establezcan «mecanismos de diálogo» entre la justicia indígena -reconocida constitucionalmente- y la ordinaria.

Las comunidades han señalado que la audiencia comunitaria de justicia indígena estará instalada de manera indefinida hasta llegar a una resolución. EFE

cbs/sm/sbb