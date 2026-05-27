Comunistas aseguran que simulacro de EE.UU. viola la Constitución de Venezuela

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Caracas, 26 may (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) -intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)- aseguró este martes que el simulacro de evacuación que hizo la Embajada de Estados Unidos en Caracas el pasado sábado viola la soberanía y la Constitución del país suramericano.

Estados Unidos llevó a cabo el sábado un simulacro de evacuación de su Embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática, constató EFE.

El simulacro se hizo para garantizar la capacidad de respuesta «ante eventuales situaciones médicas» o catástrofes, según indicó la embajada de EE.UU.

Sin embargo, el exdiputado Yul Jabour, miembro del buró político del PCV, citado en nota de prensa, indicó que «esas operaciones constituyen una flagrante violación a nuestra Constitución bolivariana, a nuestro territorio y, en especial, a nuestra soberanía».

El dirigente comunista sostuvo que la presencia de aeronaves militares, embarcaciones de guerra estadounidenses y la visita del jefe del Comando Sur forman parte de una estrategia de dominación impulsada por la Administración de Donald Trump.

Jabour cuestionó la explicación oficial del simulacro de Estados Unidos en la sede de su embajada.

«No piensen que los venezolanos somos estúpidos. Nos quieren vender una maniobra de esta calaña como simples operaciones de evacuación y salvamento», añadió.

El Gobierno de Venezuela informó el jueves que autorizó a Estados Unidos a realizar el simulacro como parte de «los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática».

Según informó en su momento el Ejecutivo chavista, la actividad se desarrolló en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas, responsables de «autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad».

Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas en enero por parte de fuerzas estadounidenses y tras siete años de ruptura.

Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett, quien sustituyó el pasado mes a Laura Dogu. EFE

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