Comunistas de Venezuela creen que el bloqueo de EE.UU. a petroleros es un «acto de guerra»

2 minutos

Caracas, 23 dic (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, consideró este martes como un «acto de guerra» la orden de bloqueo a buques que transportan crudo venezolano por parte del Gobierno de Estados Unidos, que ya ha incautado dos embarcaciones este mes.

A través de una nota de prensa, el PCV indicó que esta vez «no se trata de sanciones económicas, sino de un cerco militar destinado a la asfixia total de la economía nacional», con el fin -prosiguió- de «forzar una capitulación» que permita «al imperialismo apropiarse» de los recursos que Donald Trump «reclama cínicamente como ‘robados'».

Hace una semana, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela», lo que supuso un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El republicano aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a Estados Unidos.

Al respecto, el PCV -que no se alinea con el Gobierno de Maduro ni con la oposición liderada por María Corina Machado- subrayó que la afirmación de Trump expresa la «convicción de que las riquezas naturales de América Latina y el Caribe son una reserva estratégica privada del capital estadounidense».

«Ante la amenaza de bloqueo naval y de escalada militar, el PCV llama a la solidaridad internacional de clase, apelando a los partidos comunistas y obreros del mundo, incluido el proletariado estadounidense, para denunciar la piratería imperialista y la ofensiva neocolonial contra Venezuela y contra toda América Latina y el Caribe», manifestó la formación.

Luego de la incautación de un segundo buque, Maduro advirtió a países de América Latina y el Caribe, así como a los que integran la Asamblea General de la ONU, sobre el impacto en la «economía mundial» que generará el bloqueo ordenado por EE.UU. a embarcaciones petroleras sancionadas que entren o salgan de Venezuela.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el primer buque -el Skipper- y confiscó el petróleo venezolano que transportaba.

Según el Gobierno de Venezuela, estos dos buques contenían alrededor de cuatro millones de barriles de petróleo venezolano.EFE

