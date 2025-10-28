Comunistas venezolanos ven el despliegue militar de EE.UU. como una «escalada belicista»

1 minuto

Caracas, 28 oct (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, consideró este martes que el despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe representa una «peligrosa escalada belicista» contra el país sudamericano y América Latina.

La formación condenó las operaciones militares y los «asesinatos extrajudiciales y extraterritoriales que ejecuta Estados Unidos en aguas internacionales, violando flagrantemente el derecho internacional y los derechos humanos», según un comunicado.

El PCV cree que EE.UU. «intenta presentar estas ejecuciones como parte de una cruzada contra el narcotráfico, sin m

Este martes, durante un discurso ante tropas estadounidenses en Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió los ataques que su país ha hecho contra embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico.

El líder republicano insistió en que las fuerzas estadounidenses están destruyendo embarcaciones diseñadas para traficar drogas y que cargan cantidades suficientes para «matar a 25.000 estadounidenses» de sobredosis.

El Ejército estadounidense informó sobre el hundimiento de al menos diez embarcaciones con unas 43 personas a bordo desde que el Gobierno de Trump comenzó con sus ataques a comienzos de septiembre. EFE

