Con acróstico «niña vaga», alcalde de Guayaquil se disculpa por decir «vaga» a asambleísta

Quito, 21 feb (EFE).- El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, volverá a ser denunciado por violencia política de género por parte la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo, al considerar que le ha vuelto a llamar «niña vaga» de forma implícita, mediante un acróstico dentro de las disculpas públicas que hizo para cumplir la condena recibida por haberle dicho previamente «niña vaga» a la misma parlamentaria.

Alvarez, que fue elegido alcalde como candidato del correísmo, fue condenado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al hallarlo culpable de violencia política de género contra Jaramillo, asambleísta del oficialista movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), del actual presidente Daniel Noboa.

El TCE impuso al alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y el principal motor económico del país, una multa de 9.660 dólares y la obligación de pedir disculpas públicas a Jaramillo, fallo que fue confirmado en última instancia el miércoles de esta semana.

Al día siguiente, el jueves, y a través de la red social X, Alvarez publicó un mensaje de disculpas y de buenos propósitos de entendimiento y conciliación con una serie de frases, cuyas iniciales en mayúscula formaban en vertical el acróstico «niña vaga».

El mismo día, el alcalde emitió otro mensaje en la misma red social donde insistía en su calificación hacia Jaramillo al recordar la frase de Galileo Galilei «y sin embargo, se mueve», a la que comparaba una de Aquileo Guayaquilei (nombre inventado que hace referencia a él) y la frase «y sin embargo, es vaga», seguido de un emoticono de guiño.

Ante estas disculpas ofrecidas por Alvarez, Jaramillo anunció que presentará una nueva denuncia por incumplimiento de sentencia en contra del alcalde guayaquileño.

«El acróstico encubierto no fue una disculpa, es una agresión disfrazada. Es el reflejo de un machismo que se cree impune, que pretende ridiculizar y menospreciar a las mujeres con insultos encubiertos. No me van a callar. No me van a intimidar. No voy a permitir que se normalice la violencia con discursos hipócritas y cobardes», dijo este viernes Jaramillo en redes sociales.

El mensaje de Jaramillo fue replicado por el propio presidente Noboa, con una indicación de «atención, TCE», lo que dio pie a un nuevo mensaje de Alvarez donde denuncia proximidad del mandatario con las autoridades electorales en medio de las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta se celebrará el 13 de abril entre el mandatario y la candidata correísta Luisa González.

«Ya sospechábamos que el TCE era el títere del Ejecutivo, pero que ahora Daniel Noboa lo invoque como si fuera su botón de emergencia, eso ya es como ver al mago revelar su propio truco en plena función», sostuvo Alvarez.

Las autoridades electorales han sido señaladas por la mayoría del resto de fuerzas políticas al no haberse pronunciado hasta el momento por el manejo que ha tenido Noboa como candidato a la reelección, donde la normativa indica que debía haber pedido licencia del cargo durante el periodo de campaña electoral y haber delegado la Presidencia en su vicepresidenta Verónica Abad, con quien está enfrentado.

En su lugar, el gobernante nombró por decreto a una vicepresidenta interina de su confianza, Cynthia Gellibert, a quien derivó el cargo únicamente en los días donde realizaba actividades electores, algo que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Sin embargo, el máximo tribunal de interpretación de la carga magna ecuatoriana, apuntó que debía ser el TCE quien se pronunciase sobre la presunta infracción electoral que habría cometido Noboa al no pedir licencia del cargo para estar separado de la jefatura del Estado mientras dure el periodo de campaña electoral. EFE

