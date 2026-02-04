Con dobletes de la paraguaya Martínez y la venezolana Hernández inicia Sudamericano Sub 20

Asunción, 4 feb (EFE).- Un doblete de la delantera Claudia Martínez impulsó la victoria de Paraguay por 4-0 ante la selección de Chile en el inicio este miércoles de las acciones del Grupo A del Campeonato Sudamericano Femenino Sub 20, donde la atacante Génesis Hernández convirtió dos goles para Venezuela que venció por 2-0 a Uruguay.

Paraguay acoge la undécima edición del torneo continental desde este miércoles hasta el 28 de febrero, una competición que otorga cuatro cupos al Mundial de la categoría que Polonia organizará entre el 5 y el 27 de septiembre del próximo año.

En esta jornada tuvieron lugar los partidos inaugurales del Grupo A (Paraguay, Venezuela, Chile, Uruguay, Colombia), donde solo descansó la selección cafetera que debutará el viernes ante Chile.

4-0. Paraguay manda en casa

La nueva joya del fútbol sudamericano, la atacante Claudia Martínez, fue una de las protagonistas del partido ante Chile jugado en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa (centro), junto a sus compañeras Maite Mussi y Pamela Viillalba que completaron la victoria con dos goles.

Chile fue agresivo en el arranque y tuvo mayor posesión del balón, pero Paraguay golpeó pronto en el minuto 15 con un remate de tiro libre de Mussi que superó la barrera y venció a la arquera chilena Oriana Cristancho.

La Roja se empeño en alcanzar el empate, pero chocaron con la portera paraguaya Tamara Amarilla que mantuvo el arco en cero.

Al final del primer tiempo, Martínez puso el 2-0 a favor de la Albirroja (m.45) luego de detener el balón con el pecho el balón y vencer en un mano a mano a Cristancho. En el minuto 64, anotó su segundo gol de cabeza tras recibir un tiro de esquina de Mussi.

Finalmente, Villalba apareció en el minuto 70 para sentenciar el 4-0 luego de superar a la defensa chilena y la guardameta rival.

2-0. Triunfo Vinotinto ante Uruguay

La selección de Uruguay, dirigida por Marcel Rauss, no logró hacer daño a una Venezuela que dominó desde el inicio.

El estadio Emiliano Ghezzi de la capital Asunción fue el escenario donde la delantera venezolana Génesis Hernández anotó de cabeza, en el minuto 7, el primer gol del campeonato suramericano.

Cuatro minutos después, la artillera completó la hazaña con un doblete que puso en ventaja a la Vinotinto durante el primer tiempo.

La arquera uruguaya Romina Olmedo impidió el tercer gol de Venezuela al despejar remates de Francelis Graterol y Karlis Durán.

El jueves comienzan los duelos del Grupo B

El Grupo B está integrado por Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

Las primeras en enfrentarse serán las selecciones de Bolivia y Perú, que jugarán en simultáneo al partido entre Brasil y Ecuador.

Argentina estará libre hasta el sábado 7 de febrero cuando se estrene ante Ecuador. El mismo día se medirán Bolivia y Brasil. EFE

