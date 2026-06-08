Con el 17 % escrutado en Perú, Fujimori logra 52,4 % de votos válidos y Sánchez el 47,5 %

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Lima, 7 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori aventaja al izquierdista Roberto Sánchez en 4,9 % puntos porcentuales con el 17 % de los votos escrutados tras la celebración este domingo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.

Con la décima parte de los votos contabilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se lleva el 52,44 % de los votos válidos frente al 47,50 % del escudero y representante del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

La tendencia de los primeros resultados oficiales procede de votos emitidos principalmente en Lima y en otras ciudades, donde la líder del partido fujimorista Fuerza Popular tiene más apoyo, mientras que Sánchez tiene sus mayores apoyos en las zonas rurales, que son normalmente los últimos votos en contabilizarse. EFE

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