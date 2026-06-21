Con el primer gol de Lamine en un Mundial, España pone rumbo a los cruces

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4 minutos

Tras las críticas por el discreto empate sin goles en el estreno frente a Cabo Verde, España dio un golpe sobre la mesa con una goleada 4-0 frente a Arabia Saudita, partido en el que el joven Lamine Yamal, 18 años, marcó el primer gol de su carrera en un Mundial.

La Roja necesitaba un golpe de autoridad para mostrar al resto de aspirantes al título (Brasil, Argentina, Alemania, Francia o Inglaterra) que lo de Cabo Verde fue un accidente y nada mejor que una goleada para recuperar galones.

Frente a una decepcionante selección saudita (que hace unos días empató contra Uruguay y derrotó a la Argentina de Messi en Catar 2022), España necesitó menos de media hora para sentenciar el triunfo, con el primer gol de Lamine Yamal (10′), rematando un centro de Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad que anotó un doblete (21′ y 24′).

– 25 minutos de gran nivel –

Consciente de que el Mundial es muy largo aún, la Roja bajó el ritmo y el marcador ya sólo se movió al comienzo de la segunda parte con el autogol de Hassan Altambakti (49′) al tratar de rechazar una volea de Marc Cucurella.

Con este triunfo la Roja se sitúa al frente del Grupo H con cuatro puntos, a la espera del duelo entre Uruguay y Cabo Verde, ambos con un punto -como Arabia Saudita-, este domingo en Miami.

Después de disputar sus dos primeros duelos en Atlanta, España viajará ahora a Guadalajara para enfrentarse a Uruguay el 26 de junio en la tercera fecha.

En Miami, la Celeste dirigida por Marcelo Bielsa (22h00 GMT) debe encontrar ante Cabo Verde una solución a la falta de eficacia, tras necesitar 27 tiros para marcar un tanto contra Arabia Saudita.

La amenaza para el segundo de este Grupo H es tener que enfrentarse en dieciseisavos de final a la Argentina campeona de Messi, siempre que la Albiceleste acabe primera en su llave.

– Irán regresa a la escena –

El domingo también se disputará la segunda fecha del Grupo G, con Bélgica enfrentándose a Irán en Los Ángeles (19h00 GMT) y Nueva Zelanda a Egipto en Vancouver (01h00 GMT del lunes).

Exiliada a Tijuana, en México, Irán disputa los tres partidos de fase de grupos se disputan en Estados Unidos, lo que supone unos complicados viajes de ida y vuelta exprés, por lo que se ha quejado a la FIFA por la falta de equidad.

Tras empatar 2-2 en el debut ante Nueva Zelanda, el seleccionador Amir Ghalenoei describió a su selección como «la más maltratada» de todo el Mundial.

Frente al desafío que suponen los Diablos Rojos, que empataron en su entrada en liza contra Egipto (1-1), Irán volverá a contar con un gran apoyo del estadio de Los Ángeles, con una capacidad de más de 70.000 butacas, por parte principalmente de la «Therangeles», la gran diáspora de iraníes en la megápolis de California.

– Neymar sale de la enfermería, entra Raphinha –

En los partidos del sábado destacó que tras 12 años de espera la tetracampeona Alemania vuelve a una segunda ronda de un Mundial al ganar 2-1 a Costa de Marfil.

Deniz Undav fue el héroe en Toronto al marcar los goles de la remontada en el 68′ y en el 90+4′.

Sin goles que celebrar pero con mucha épica, Curazao empató 0-0 ante Ecuador con una actuación antológica de su arquero, Eloy Room, que atajó hasta 15 disparos, la segunda mayor cantidad en una Copa del Mundo.

Además, Brasil confirmó la lesión muscular de Raphinha, sufrida el viernes en el triunfo 3-0 de la pentacampeona ante la modesta Haití, por lo que se perderá la tercera jornada ante Escocia.

Carlo Ancelotti recuperará para este partido al icono Neymar, lesionado las dos primeras fechas.

El presidente brasileño Lula había bromeado diciendo que durante el Mundial estaba en «teletrabajo». A Ney le toca ahora volver a la oficina frente a Escocia.

pm/mcd/ag