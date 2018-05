Este contenido fue publicado el 9 de mayo de 2018 15:52 09 de mayo de 2018 - 15:52

El australiano David Goodall en la conferencia de prensa en Basilea, un día antes de su cita con la muerte.

(Keystone)

David Goodall, un científico australiano de 104 años de edad llegó a Suiza para poner fin a su vida habló en conferencia de prensa un día antes de su cita con la muerte. Defiende que elegir cómo y cuándo morir debería ser un derecho.

Goodall dejó Australia la semana pasada y llegó a Suiza el 7 de mayo, después de visitar a sus familiares en la ciudad francesa de Burdeos.

En un hotel en Basilea el miércoles, Goodall subrayó que estaba contento de tener la oportunidad de poner fin a su vida en Suiza, pero que hubiera preferido hacerlo en su país.

"Todos los mayores de mediana edad deberían tener el derecho incuestionable de poner fin a sus vidas cómo y cuándo quieran, pero en Australia nos queda mucho camino por recorrer para lograrlo", indicó.

Goodall, que el 4 de abril cumplió 104 años, no padece una enfermedad terminal, pero considera que su calidad de vida es inaceptable porque le fallan tanto la vista como el oído.

Al científico se le concedió una cita rápida en la clínica Life Circle de Basilea y está previsto que termine su vida este jueves. Suiza es uno de los pocos países del mundo que permite el suicidio asistido, en el que una persona recibe un medicamento letal para administrarse a sí misma.

Situación en Australia

La muerte asistida es ilegal en Australia, excepto en un estado, Victoria, que en noviembre de 2017 votó a favor de legalizar la eutanasia en algunos casos.



Esa ley no entrará en vigor hasta mediados de 2019 y no beneficiaría al Sr. Goodall porque no tiene una enfermedad terminal ni está sufriendo de una enfermedad incurable.



Nacido en Londres en 1914, fue a Australia en 1948 para enseñar en la Universidad de Melbourne.



Se casó tres veces, tiene cuatro hijos y doce nietos. La familia está dispersa por todo el mundo.



A la pregunta de los periodistas sobre cuál sería su última comida, el centenario señaló irónicamente que hoy en día es bastante limitado en sus "placeres culinarios".



Goodall dijo que no tenía dudas sobre el curso de acción que había elegido y que estaba agradecido por la oportunidad de "terminar con gracia".



Junto a su cama el jueves estará uno de sus hijos y algunos nietos, que vinieron de Estados Unidos y Francia respectivamente.

10 de mayo, a las 12:30 del día David Goodall, el científico australiano de 104 años que viajó a Suiza para morir, falleció este jueves en Basilea tras un suicidio asistido que le denegaron en su país. "A las 12h30 [10h30 GMT] de hoy, el profesor David Goodall, de 104 años, falleció apaciblemente en Basilea por una inyección de Nembutal", un barbitúrico, escribió en Twitter el médico Philip Nitschke, de la fundación Exit International. (Actualización; 10 de mayo)



(Adaptación del inglés: PI)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook