Con la conducción de Sebastian Villa, Independiente Rivadavia se clasificó a semifinales
Buenos Aires, 5 sep (EFE).- Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó por 3-1 a Tigre para transformarse en el primer semifinalista de la Copa Argentina.
Con el colombiano Sebastián Villa como estandarte, el equipo mendocino se impuso gracias a los goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio, mientras que Jabes Saralegui convirtió para el perdedor.
Tras acceder por primera vez a semifinales, Independiente Rivadavia esperará por el ganador del cruce que River Plate y Racing Club.
La otra semifinal la disputarán los vencedores de los cruces Newell’s Old Boys-Belgrano y Argentinos Juniors-Lanús. EFE
