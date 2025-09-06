The Swiss voice in the world since 1935

Con la conducción de Sebastian Villa, Independiente Rivadavia se clasificó a semifinales

Buenos Aires, 5 sep (EFE).- Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó por 3-1 a Tigre para transformarse en el primer semifinalista de la Copa Argentina.

Con el colombiano Sebastián Villa como estandarte, el equipo mendocino se impuso gracias a los goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio, mientras que Jabes Saralegui convirtió para el perdedor.

Tras acceder por primera vez a semifinales, Independiente Rivadavia esperará por el ganador del cruce que River Plate y Racing Club.

La otra semifinal la disputarán los vencedores de los cruces Newell’s Old Boys-Belgrano y Argentinos Juniors-Lanús. EFE

