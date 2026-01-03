Con la IA en el centro de la vida cotidiana, Las Vegas acoge la feria tecnológica CES 2026

Ana Milena Varón

Los Ángeles, 3 ene (EFE).- Las Vegas se prepara para acoger la próxima semana a la Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) con la inteligencia artificial (IA) nuevamente como protagonista, pero este año la apuesta de las tecnológicas se integran más en la vida cotidiana y en eventos tan populares como el Mundial de Fútbol.

La feria se celebrará del 6 al 9 de enero en múltiples recintos de la ciudad, incluyendo el renovado Centro de Convenciones de Las Vegas (LVCC), con eventos dedicados a la prensa que comienzan mañana domingo.

La IA dominará la narrativa del evento que reúne a más de 4.500 expositores, que este año han anunciado productos y servicios más prácticos y cercanos al consumidor común con propuestas tan innovadoras como tazas de baño y cepillos de dientes que usan esta tecnología.

Los electrodomésticos han integrado aún más la inteligencia artificial, así como los computadores, los relojes, los teléfonos y las gafas, que prometen agilizar aún más las tareas diarias y dar soluciones a necesidades comunes en el hogar.

Entre los grandes expositores estará Samsung, que presentará este 2026 su mayor exhibición hasta la fecha en CES.

Las apuestas para mejorar la salud, la belleza y el entretenimiento abundarán en la feria, con gran cantidad de novedades.

Los jefes de la IA

Las principales empresas tecnológicas y fabricantes de chips, incluidas Nvidia, Intel, Advanced Micro Devices (AMD) y Qualcomm, estarán presentes para defender las inversiones en la IA, que les ha permitido, a algunas de ellas, obtener grandes apreciaciones en el mercado de valores estadounidense.

Aunque el objetivo ha sido buscar y tranquilizar a los inversores ante una posible burbuja económica, las tecnológicas también quieren acercarse a los consumidores comunes para que apoyen sus productos.

Una de las intervenciones más esperadas es la del fabricante de computadoras chino Lenovo, que usará la icónica Sphere para presentar una propuesta más diversificada.

Lenovo lanzará nuevos dispositivos y experiencias de IA que, según un comunicado, “redefinirán la forma” en que las personas interactúan con los datos en eventos de la FIFA y la Fórmula 1.

En octubre pasado la FIFA anunció que la compañía china sería su socio tecnológico para el Mundial de Fútbol que se jugará en EE.UU. México y Canadá en el verano, después que se realizaron pruebas que permitieron a iconos del fútbol como Ronaldo y David Beckham utilizar la tecnología que permite acceder a datos y análisis del partido en tiempo real, así como a repeticiones controlables de los momentos clave.

Lenovo también será el socio de FIFA en la Copa Mundial Femenina que se celebra en Brasil en 2027.

Más Robots y apuestas de la industria automotriz

En los más de 750.000 metros cuadrados de exhibición, una buena parte también estará dedicada a la robótica, destacando el debut de la Alianza K-Humanoid, conformada por el Gobierno de Corea del Sur y las grandes empresas tecnológicas de ese país en abril pasado.

Desde humanoides avanzados hasta mascotas biónicas, CES también ha abierto espacio, como es costumbre, a los avances de los robots para el sector industrial, el entretenimiento y el transporte.

Los mayores fabricantes de automóviles del mundo acudirán a la cita tecnológica nuevamente. Al igual que el año pasado, se esperan más presentaciones de software que ofrezcan mejores experiencias en una industria que se ha valido de la IA para avanzar en sus proyectos de seguridad y confort.

Las empresas automotrices presionarán el acelerador en la conducción autónoma, anunciando robotaxis más avanzados y más prototipos de “coches voladores”, como son promocionados los coches que prometen sacar a los conductores de los atascos de las autopistas.

CES también servirá para que la estadounidense Caterpillar celebre un siglo como el principal fabricante de maquinaria de construcción y minería a nivel mundial y presente sus últimos avances en inteligencia artificial.

La feria también atrajo a la compañía de juguetes LEGO, que realizará su primera rueda de prensa en la exhibición.

La Consumer Technology Association (CTA), encargada de la organización de la CES, espera que la versión de 2026 supere los 142.465 personas de todo el mundo que asistieron el año pasado, un 2,7% más que en 2024. EFE

