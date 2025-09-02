The Swiss voice in the world since 1935

Con la llegada de Muñoz, Colombia está lista para los partidos con Bolivia y Venezuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 2 sep (EFE).- El lateral Daniel Muñoz se sumó este martes a la convocatoria de Colombia y el seleccionador, Néstor Lorenzo, cuenta ya con todos sus futbolistas para jugar la última doble jornada de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial, en las que se enfrentará con Bolivia en casa y ante Venezuela como visitante.

«¡Hola Dani, bienvenido a casa! Con la llegada de nuestro defensor, oficialmente tenemos a nuestro grupo completo. ¡Vamos todos juntos!», expresó la selección colombiana en un mensaje publicado en la red social X.

Muñoz, que no podrá jugar ante Bolivia por suspensión, se incorporó en Barranquilla al equipo que prepara el juego contra Bolivia, en el que la selección cafetera puede asegurar su clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Colombia ocupa el sexto lugar de las Eliminatorias con 22 puntos y de ganarle a Bolivia el próximo jueves en Barranquilla, asegurará su clasificación a la Copa del Mundo.

Igualmente, los dirigidos por Lorenzo enfrentarán a Venezuela como visitantes el martes de la próxima semana en la última jornada de las Eliminatorias al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. EFE

jga/ocm/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR