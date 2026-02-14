Con lentejuelas y tutús: la comparsa perruna del Carnaval de Río se roba todas las miradas

Río de Janeiro, 14 feb (EFE).- Cientos de perros se dieron cita este sábado para disfrutar del Carnaval de Río de Janeiro en una de las comparsas más originales de la fiesta carioca, en la que las mascotas deleitaron a grandes y chicos en un desfile con lentejuelas, tutús, alas de mariposa y capas de superhéroes.

Acompañados por sus dueños, los animales desfilaron en un parque de Barra de Tijuca, uno de los barrios de la parte moderna de la ciudad, con originales disfraces que compitieron en un concurso y terminaron de robarse las miradas de todos en el desfile.

Como ha ocurrido en algunas ocasiones, este sábado la comparsa tuvo que hacer un desfile más corto de lo habitual y solo por el interior del parque, dejando de lado el tradicional paseo por las calles, para evitar que los animales sufrieran con el intenso sol que desde tempranas horas azotaba a Río.

Mientras la samba sonaba al ritmo de una pequeña batería, los protagonistas avanzaban entre música y confeti.

El ambiente de la fiesta perruna contrasta con el resto de las comparsas callejeras que van por los rincones de Río animando a cientos de cariocas y turistas guiados por bulliciosas percusiones y sambas tradicionales cantadas sobre camiones con fuertes altavoces.

Sin bullicio ni montonera, se trata de un entorno más familiar en el que no se sabe si se divierten más las mascotas o sus dueños, que se toman tiempo en escoger o diseñar los disfraces y hasta buscan que sus atuendos hagan juego con sus peludos para llamar más la atención.

Ese fue el caso de Nadia Reis, quien, a sus 66 años, es una fiel participante de este cortejo y no dudó en vestirse de Mujer Maravilla para estar acorde con su mimada mascota, a la que llevó en carrito cual bebé.

En el ‘Blocão’, una combinación de ‘bloco’, como se conocen las comparsas en Brasil, y ‘cão’, perro en portugués, siempre se piensa en el bienestar de los animales y se organizan puntos de hidratación para que las mascotas estén confortables, además de orientar a los dueños sobre protección contra el calor.

El ‘Blocão do Totó’ reúne desde hace más de dos décadas a cientos de perros de todas las razas y tamaños en Río, aunque han ampliado su participación a otras ciudades, como Sao Paulo.

Su objetivo, según explicó a EFE su fundador Totó, es promover los derechos de los peludos en un ambiente familiar donde todos puedan divertirse. EFE

