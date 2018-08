Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Nueva esperanza contra la obesidad 31 de agosto de 2018 - 13:16 Investigadores suizos y suecos han encontrado moléculas que imitan la restricción calórica lo suficiente como para imaginar nuevos tratamientos contra la obesidad. Ya se sabía que una reducción en la ingesta calórica de hasta 40% tenía un efecto benéfico en la salud animal: los animales estudiados viven más tiempo, sus niveles de glucosa en sangre caen más rápidamente, y su cuerpo quema más grasa, señaló el Fondo Nacional Suizo de Investigación Científica (FNS) en un comunicado emitido el jueves. Muchos de estos cambios fisiológicos son atribuibles a las bacterias intestinales, de acuerdo con este nuevo estudio publicado en la revista 'Cell Metabolism'. Un equipo internacional dirigido por Mirko Trajkovski, profesor del FNS en la Universidad de Ginebra, redujo la ingesta calórica en ratones durante 30 días y observó una mayor cantidad de grasa beige, un tipo de tejido graso que quema la grasa corporal y contribuye a la pérdida de peso. Los científicos han demostrado el efecto de la flora microbiana. Tomaron microbios intestinales del ciego (la primera parte del colon) de ratones con restricción calórica y los transfirieron a ratones alimentados con una dieta normal y que carecían de flora microbiana, habiendo vivido siempre en un ambiente estéril. Estos últimos desarrollaron más células de grasa beige y adelgazaron. Esto muestra que el único cambio de microbioma fue benéfico para su salud.