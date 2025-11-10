Con ministro Ben Gvir, el 95 % de casos por incitación al terrorismo son contra palestinos

2 minutos

Jerusalén, 10 nov (EFE).- Bajo el mandato del ministro de Seguridad Nacional, el colono y antiárabe Itamar Ben Gvir, el 95,5 % las investigaciones penales por delito de incitación al terrorismo son contra palestinos ciudadanos de Israel, según cifras proporcionadas este lunes a EFE por la Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI).

En total, desde enero de 2023 -Ben Gvir asumió su cargo a finales de diciembre de 2022- se abrieron 710 casos por sospecha de incitación en virtud de la Ley Antiterrorista, y de ellos, 678 fueron contra árabes israelíes (palestinos del 48) y solo 32 (4,5 %) contra israelíes judíos.

«Los propios datos policiales demuestran que se está haciendo un uso excesivo de la fuerza contra las minorías. Esto no tiene que ver con la protección de la ciudadanía, sino con silenciar las críticas e intimidar a cualquiera que se atreva a desafiar al gobierno», dijo a EFE una portavoz de ACRI.

La actual Ley Antiterrorista -enmendada durante la ofensiva contra Gaza- ha permitido a Israel acusar a varios líderes políticos palestinos de incitación al terrorismo sin una justificación clara o silenciar voces críticas contra el Estado tanto ‘online’ como designando organizaciones palestinas de derechos humanos como terroristas.

«La libertad de expresión es fundamental para la democracia, por lo que las detenciones y las acciones penales contra la libertad de expresión solo deberían aplicarse en los casos más extremos», añade la portavoz.

ACRI logró esta información en respuesta a una solicitud de acceso a información pública, que fue concedida por la Policía.

Ben Gvir, sionista religioso y supremacista judío, ha facilitado la concesión de cientos de miles de licencias de armas a israelíes -y colonos- tras el ataque del 7 de octubre, además de abogar por la pena de muerte a prisioneros condenados por asesinato por motivos de raza u odio que busquen dañar al Estado de Israel, lo que afectará en su gran mayoría a detenidos palestinos. EFE

