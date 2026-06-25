Con Neymar de vuelta y doblete de Vinícius Brasil golea a Escocia y gana el Grupo C

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Redacción Deportes, 24 jun (EFE).- Brasil se clasificó este miércoles a la segunda ronda del Mundial 2026 como ganador del Grupo C al golear por 0-3 a Escocia en un partido de la tercera fecha jugado en Miami.

La Canarinha se impuso con doblete de Vinícius a los 7 minutos y en el tercer minuto añadido al primer tiempo, y con un tanto de Matheus Cunha a los 15 de la segunda parte.

El hecho más destacado del juego fue el debut de Neymar en este Mundial. El astro del Santos ingresó a los 31 minutos del segundo tiempo en lugar de Cunha.

El rival de Brasil en dieciseisavos de final será Japón o Países Bajos, según el que termine segundo del Grupo F. EFE

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