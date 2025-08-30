The Swiss voice in the world since 1935

Con tres bajas por lesiones, Nicaragua se enfrentará con Costa Rica y Honduras

San José, 30 ago (EFE).- La selección nicaragüense de fútbol anunció este sábado la baja por lesión del defensa central Juan Luis Pérez, un costarricense nacionalizado que juega con el Herediano, para los partidos de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026 contra Costa Rica y Honduras, que se disputarán el 5 y 9 de septiembre próximos, respectivamente.

Además de Pérez, la Azul y Blanco tendrá las bajas por lesiones al mediocentro Matías Belli, un español nacionalizado que milita con Real Estelí, de Nicaragua, y al defensa Cristian Reyes, un futbolista costarricense de origen nicaragüense que es el capitán del Municipal Liberia, de Costa Rica.

El defensa Ebert Martínez y el mediocampista Marlon López fueron integrados a la convocatoria por el seleccionador de Nicaragua, el chileno Marco Antonio ‘el Fantasma’ Figueroa, para los encuentros frente a Costa Rica y Honduras.

En la lista de convocados figuran los atacantes Ariel Aráuz (Sporting, de Costa Rica) y Byron Bonilla (Real Estelí), que conocen el fútbol costarricense, y Jaime Moreno y Ariagner Smith, quienes juegan en Indonesia y Lituania, respectivamente.

El primer encuentro de la Azul y Blanco será en casa contra la favorita Costa Rica del experimentado portero Keylor Navas, el 5 de septiembre.

Tras el partido con Costa Rica que será en el Estadio Nacional, en Managua, y para el que ya se han vendido todos los boletos, la selección nicaragüense viajará a Tegucigalpa, donde el 9 de septiembre se enfrentará con Honduras.

Haití completa el cuarto equipo del Grupo C de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026.

Solo el primer lugar del grupo obtendrá un boleto para el Mundial de 2026, mientras que el segundo podría aspirar a una repesca.

– Lista de convocados de Nicaragua:

Porteros: Miguel Rodríguez (SJK Finlandia), Alyer López (Managua FC)) y Brandon Mayorga (Unan Managua).

Defensas: Henry Niño (Real Estelí), Óscar Acevedo (Real Estelí), Josué Quijano (Real Estelí), Junior Delgado (Real Estelí), Ebert Martínez (Real Estelí), Enmanuel Gómez (Umecit, de Panamá), Justin Cano (Diriangén), Melvin Hernández (Diriangén),y Steven Cáceres (Managua FC).

Centrocampistas: Junior Arteaga (Diriangén), Jonathan Moncada (Diriangén), Jason Coronel (Diriangén), Juan Barrera (Managua FC), Marlon López (Managua FC), Jacob Montes (RWDM, de Bélgica), y Ariel Aráuz (Sporting, de Costa Rica).

Delanteros: Jaime Moreno (Barito Putera, de Indonesia), Byron Bonilla (Real Estelí), Bancy Hernández (Real Estelí), y Ariagner Smith (FK Panevezys, de Lituania). EFE

EFE

