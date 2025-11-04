Con un cuadro dominado por argentinos, el Abierto de Uruguay celebra su 24° edición

Montevideo, 4 nov (EFE).- Con un cuadro dominado por argentinos, entre los que estará el actual puesto 45 del ránking ATP, Sebastián Báez, como uno de los tres tenistas invitados al torneo, el Abierto de Uruguay acogerá a partir de este domingo su 24° edición.

Así lo anunció este martes durante el lanzamiento oficial del Abierto de Uruguay, que se llevará a cabo entre el 9 y el 16 de noviembre en el Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo, el director de dicho torneo, Diego Pérez.

Tras un videomensaje en el que Báez, que alcanzó en 2024 el puesto 18 del ránking y fue el último ganador del ATP 500 de Río de Janeiro, donde defendió su título de 2024, dijo que estará compitiendo en Montevideo, Pérez confirmó el anuncio y adelantó quienes serán los otros dos tenistas con invitación.

«Báez, si bien está justamente por estar entre los 50 mejores del mundo, no se puede inscribir, necesita una invitación del torneo, entonces una de las wild cards (invitaciones) fue para él», acotó antes de asegurar que también recibieron una el uruguayo Franco Roncadelli y el argentino Facundo Díaz Acosta.

El primero, explicó Pérez, es el uruguayo con mejor ránking en la actualidad, pues ocupa el puesto 366, y fue finalista de los dobles del Abierto de Uruguay en 2024 junto al argentino Mariano Kestelboim.

Díaz Acosta, por su parte, ocupa actualmente el puesto 224 pero llegó a estar entre los primeros 50 puestos en 2024 y obtuvo la medalla de oro de individuales en los Juegos Panamericanos de 2023, además de haber alcanzado junto con Báez el oro en dobles de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, donde también se llevó la plata en individuales.

Con un cuadro principal dominado por los argentinos, ya que, además de Báez y Díaz Acosta, compiten, entre otros, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerundolo y Juan Pablo Ficovich, también estarán en el torneo el español Carlos Taberner, el estadounidense Emilio Nava y los brasileños Thiago Monteiro y Gustavo Heide.

En tanto Pérez sostuvo que en los últimos años el torneo «ha crecido mucho» sobre todo en sus premios, que en 2022 repartía con un monto de 53.120 dólares y totalizan hoy 160.000 dólares, el ministro de Turismo, Pablo Menoni lo destacó como un evento tan deportivo como «turístico».

«Es un evento turístico porque cada uno de los jugadores y acompañantes que vienen se transforman ellos mismos en promotores del destino uruguayo ¿Por qué? Porque vienen a unas instalaciones realmente preciosas, a un entorno maravilloso y el trato para los jugadores es de un nivel de excelencia», resaltó. EFE

