Con un doblete del uruguayo Merentiel, Boca golea a Lanús y toma aire

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- Luego de tres empates consecutivos como local, Boca Juniors goleó este miércoles por 0-3 a Lanús como visitante, en un partido reprogramado de la séptima jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Con un doblete del uruguayo Miguel Ángel Merentiel y el otro tanto de Santiago Ascacíbar, el Xeneize sumó su tercer triunfo en el campeonato y subió hasta la sexta posición del Grupo A.

El triunfo tiene un doble valor porque se logró ante el campeón de la Recopa Sudamericana, que exhibió ante su público el trofeo logrado la semana pasada en el Maracaná de Río de Janeiro ante Flamengo.

Luego de este encuentro, el fútbol argentino desde este jueves realizará una huelga por cuatro días, hasta el domingo, con la consecuente reprogramación de la novena fecha, en protesta por las investigaciones judiciales contra dirigentes de esa entidad, entre ellos su titular y vicepresidente de la Conmebol, Claudio Tapia.

La medida incluye a todas las categorías del ascenso y los torneos de las divisiones juveniles. EFE

